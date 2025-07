La Diputación de Segovia apoya que la Unidad Veterinaria de Carbonero El Mayor sea dotada de los medios humanos y materiales suficientes

La Diputación de Segovia ha celebrado el Pleno ordinario del mes de julio, una sesión rápida en la que el orden del día no ha sido objeto de debate por parte de los grupos, de manera que se ha aprobado una modificación presupuestaria de 35.000 euros destinados a la compra de material deportivo por parte de los ayuntamientos, que ha sido apoyada por el grupo popular, los dos diputados no adscritos y la diputada de IU.

También se ha aprobado, en este caso por unanimidad, el incremento retributivo del 0,5% a los funcionarios y se ha dado cuenta de varias modificaciones de obras en pueblos de la provincia dentro de las convocatorias del PAIMP y el PESE.

En cuanto a las mociones, se han debatido conjuntamente y han sido apoyadas por todos los diputados, las presentadas por el diputado no adscrito, José Antonio Mateo y el grupo socialista, respectivamente, con el fin de que la Junta de Castilla y León dote de personal y medios suficientes a la Unidad Veterinaria de Carbonero el Mayor, así como a las ocho unidades veterinarias de la provincia que constituyen las Secciones Comarcales Agrarias. Para Mateo es importante “facilitar la tarea de los ganaderos”, mientras que la diputada de IU, Ana Peñalosa ha expresado su voto favorable porque “el relevo generacional en el campo pasa por garantizar servicios públicos básicos como es este caso”.

Por su parte, el diputado de Vox, Pedro Varela también ha mostrado su apoyo a las mociones “sorprendido porque esta reivindicación venga del grupo socialista que, a nivel nacional, no suele posicionarse del lado del sector primario”. En el caso de la diputada del PSOE, Lucía Otones ha incidido en que “la falta de veterinarios está haciendo que se demoren gestiones importantes que afectan al día a día de los ganaderos”.

En su turno de intervención, el portavoz del grupo popular, José María Bravo ha asegurado que “la Junta de Castilla y León sí hace caso a las reivindicaciones de las OPAs y ya ha puesto remedio a esta situación con la incorporación de nuevos veterinarios en los próximos días”.

Otra de las propuestas del grupo socialista se ha centrado en la mejora del programa de Escuelas Deportivas y Deporte Social. Tal y como ha defendido el diputado, Samuel Alonso “el modelo lleva años mostrando síntomas de fatiga para los ayuntamientos que asumen los gastos de personal en un 70%”.

Por eso, ha reivindicado “que la Diputación y la Junta asuman sus competencias, debiendo la institución provincial contratar directamente a los monitores”, entre otras reivindicaciones. En este sentido, el diputado José Antonio Mateo ha advertido que “la Junta es quien tiene las competencias en esta materia” y ha preguntado “¿los procuradores socialistas han llevado esta reivindicación a las Cortes?”. Por su parte, el diputado David Gutiérrez ha insistido en que “esto no es un problema generalizado en los pueblos” y ha querido saber “por qué se presenta esta moción ahora y no cuando se aprobó la Ley de contratos y cuántos pueblos se han dirigido a esta casa para reivindicar la asunción de estos gastos”.

En su turno, Ana Peñalosa ha compartido que “la Diputación debe asumir más responsabilidad en la financiación y nos parece interesante que se amplíe la duración de los programas”, aunque ha expresado sus dudas “en la contratación de los monitores porque se abre la puerta a la gestión privada”. A su vez, el diputado de Vox ha asegurado que la moción es “un popurrí jurídico” y “han puesto lo que les interesa para justificar su moción, pues, entre otras cosas, la promoción del deporte e instalaciones deportivas son competencias propias de los municipios”.

Por último, el diputado de Deportes, Óscar Moral no ha dudado en afirmar que el texto “falta a la verdad” y ha puesto como ejemplo que “los ayuntamientos no reclaman en las actuales condiciones que les demos más módulos, por lo que entendemos que no tensionan la economía municipal y sí cubren las necesidades de sus vecinos”. A mayores, Moral a afeado a Alonso que “las leyes de las que hablan están derogadas y da la vuelta a las competencias propias de cada administración”.

Tras el debate, y precisamente para ahondar en este detalle, el presidente ha tomado la palabra para asegurar que su grupo ha estado a punto de no debatir la propuesta porque el PSOE “ha falseado la base legal en la que se apoya la moción, creando un escenario jurídico y competencial absolutamente falso e irreal, pero, además ha invertido las competencias de los ayuntamientos y las diputaciones para arrimar al interés de quien representa”.

De Vicente, quien ha asegurado que “no me gusta que se venga aquí a resolver problemas particulares”, ha insistido en que “quien pone a los ayuntamientos en esta tesitura para contratar monitores es la reforma laboral, por eso, pidan ustedes al Gobierno que se derogue esa reforma laboral socialista que tantos problemas está creando a los ayuntamientos, pero no trampeen para decir que la culpa de todo la tiene el PP”.

Apoyo a la Asociación de Amigos del Pueblos Saharaui

En cuanto a la moción del Grupo Mixto-IU para que la Diputación firme un convenio con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui para apoyar la financiación del

Proyecto ‘Vacaciones en Paz’ y garantizar su continuidad, sólo el grupo popular ha votado en contra (Vox se ha abstenido) ante la negativa de Ana Peñalosa de “quitar la palabra convenio y sustituirlo por continuar colaborando”, tal y como ha solicitado el portavoz popular quien ha detallado las colaboraciones constantes que ya se realizan con la asociación desde hace muchos años. Con este escenario, José María Bravo ha asegurado que “seguiremos apoyando a la asociación y sobre todo el programa Vacaciones en paz para que estos niños sigan disfrutando cada verano de nuestra provincia” y, muy enfadado se ha dirigido a la portavoz de IU para enfatizar que “no considerando nuestra modificación, ha fijado su posición hipócrita apoyando a un Gobierno que ha defenestrado a este pueblo”.