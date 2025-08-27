Una docena de carreteras secundarias de Castilla y León permanecen cortadas por los incendios forestales

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que, a estas horas, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios una docena de carreteras secundarias en las provincias de León y Zamora.

De ellas, nueve están en León. Es el caso de la CL-626 entre Los Barrios de Luna y Otero de las Dueñas; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-126, desde Castrohinojo hasta La Baña; la LE-5228, entre Bouzas y Corporales; la LE-5330, entre Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro; la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera; la LE-4523, entre Otero de las Dueñas y Piedrasecha; la LE-4503, entre Vega de Caballeros y Portilla de Luna; y la LE-4517, entre Mora de Luna y Saguera de Luna.

El fuego también obliga a cerrar las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces, en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto; la ZA-V-2645 entre Trefacio y San Ciprián; y la ZA-P-2661, entre Valdespino y Rábano de Sanabria, informa Ical.

Investigación

Por otra parte, La Junta de Castilla y León investiga en estos momentos la causa de más de la mitad de los incendios que están activos o controlados en la Comunidad, concretamente, en 23 de los 39 -58 %- fuegos que aparecen en el portal web de Medio Ambiente, Inforcyl.

La primera causa identificada de los incendios son los rayos, que han causado siete de los 39 incendios listados en este portal; mientras que la causa de otros cuatro es "accidental" y en otros dos aparece como "desconocida".

Finalmente, como "intencionados", que es la principal causa de los fuegos según la Junta de Castilla y León, aparecen, de momento, únicamente cuatro.

Incendios según su causa según Inforcyl:

- Rayos (7): Fasgar, Barniedo, Resoba, Orallo, La Uña, Brañosera, Candelario.

- Intencionados (4): Paradiña, Colinas del Campo de Martín Moro, Cacabelos, Oña.

- Accidental (2): Quintanilla San García, Villamartín de Campos.

- Desconocida (2): Villafruela del Condado, Villalbilla de Burgos.

- En investigación (23): Anllares del Sil, Porto, La Baña, Garaño, Llamas de Cabrera, Cardaño de Arriba, Gestoso, Yeres, Molezuelas, Canalejas, San Pedro de Cansoles, La Venta, Moncalvillo, Astudillo, Puercas, Castromil, San Cristóbal de los Mochuelos, Caín de Valdeón, Barrillos, Moronta, Molinaseca, Perales, Moncalvillo, informa Efe.