‘Ruta de Pasiones’: un recorrido permanente por la imagenería de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado ‘Ruta de Pasiones’, una nueva visita guiada que extenderá la imagen de la Semana Santa de Valladolid durante todo el año.

La ruta, que estará disponible a partir del próximo 26 de septiembre, se celebrará los viernes a partir de las 17:00 horas y los domingos desde las 11:00 horas y partirá desde la sede de la Junta de Cofradías, ubicada en la calle Fray Luis de León, 22. En ella, todos los interesados podrán visitar algunas de las iglesias más representativas de la Semana Santa de Valladolid, el Museo Nacional de Escultura y la sede de la Junta de Cofradías, junto a una extensa representación de las maravillosas obras rea-lizadas en madera policromada.

Tal y como ha destacado Carnero, la visita cumple “con un compromiso esencial por parte del equipo de gobierno para preservar, proteger y dar a conocer a lo largo de todo el año la riqueza patrimonial que albergan las iglesias, cofradías y museos de nuestra ciudad”.

La visita, con una duración aproximada de dos horas, seleccionará algunas de las iglesias más ricas en patrimonio artístico de la ciudad como la Iglesia de Santiago con el retablo renacentista de Berruguete o el ‘Cristo de las Mercedes’, el Museo de San Joaquín y Santa Ana con el ‘Cristo Yacente’ de Gregorio Fernández o la Iglesia de San Miguel junto al ‘Cristo de la Buena Muerte’ y otras obras de Gregorio Fernández.

Se prestará especial atención a las iglesias penitenciales de Valladolid como la iglesia de Jesús donde se puede contemplar la figura de ‘Nuestro Padre Jesús Nazareno’, atribuido a Juan de Ávila o el ‘Cristo de la Agonía’ de Juan Antonio de la Peña; la iglesia de las Angustias con la ‘Virgen de las Angustias’ de Juan de Juni, ‘San Juan’ y la ‘Magdalena’ de Gregorio Fernández y el ‘Cristo de los Carboneros’ de Francisco del Rincón; la iglesia de la Vera Cruz con el ‘Descendimiento’, el ‘Ecce Homo’ y ‘El Cristo atado a la Columna’ de Gregorio Fernández; la iglesia de San Quirce y Santa Julita donde disfrutarán del ‘Cristo del Perdón’ de Bernardo del Rincón, de ‘Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas’ de Gregorio Fernández o de ‘Nuestro Padre Jesús Flagelado o el ‘Santo Cristo del Calvario’, ambos de Francisco Díez de Tudanca.

Finalizarán en el Museo Nacional de Escultura visitando el Salón de Pasos donde se encuentran los pasos Procesionales de Gregorio Fernández, ‘Camino del Calvario’ y ‘Sed Tengo’ y el paso de la ‘Elevación de la Cruz’ de Francisco del Rincón.

La primera visita se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre y las entradas se podrán adquirir a partir de hoy en la web info.valladolid.es y en las Oficinas de Turismo de la Acera de Recoletos.