Dolor y silencio en Villablino

Dolor y hondo pesar en la localidad leonesa de Villablino, donen cuyo polideportivo se ha ubicado la capilla ardiente de los cinco mineros leoneses fallecidos ayer por una explosión de gas grisú según las primeras investigaciones, mientras trabajaban en la mina de Cerredo situada en el concejo asturiano de Degaña.

Este municipio minero por antonomasia ha enmudecido por la tristeza y la rabia ante un nuevo siniestro en un sector que en Castilla y León llegó a su final hace seis años, para velar y recordar a Jorge Carro, Iban Radio, Amadeo Bernabé y Rubén Souto, los cuatro mineros lacianiegos de entre 32 y 53 años procedentes de Caboalles de Abajo, Sosas de Laciana, Villaseca de Laciana y Orallo a los que sorprendió la muerte en esta mina fatídica con un pasado trágico junto a David Álvarez, de Torre del Bierzo.

Sobre las once y media de la mañana hicieron su entrada los cuerpos sin vida de todos estos mineros procedentes del Instituto Anatómico Forense de Oviedo, lugar en el que se llevó a cabo su autopsia tras el accidente que les costó la vida, mientras cientos de vecinos de la zona se agolpaban junto a las puertas del reconto deportivo en solidaridad y apoyo a las familias annte el duro trance que atraviesan.

Villablino vive su segundo día luto con banderas a media asta y crespones negros en diferentes establecimientos. Además, antes de la una se llevaba a cabo un emotivo minuto de silencio por parte de todos los presentes.

Familiares de los mineors fallecidos se funden en un abrazo Campillo Ical

Numerosas autoridades se han dado cita en el velatorio de los cuatro fallecidos, entre ellos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; los delegados del Gobierno de Castilla y León y Asturias, Nicanor Sen y Adriana Lastra; el alcalde de Villablino, Mario Rivas, o el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

Mañueco se mostraba conmocionado y sobrecogido por lo ocurrido y aprovechaba su presencia en el velatorio para trasladar la cercanía del pueblo de Castilla y León y España con los familiares de los mineros fallecidos, al tiempo que se felicitaba de la evolución positiva de los cuatro heridos que se encuentran estables y duera de peligro.

Asimismo, aseguraba que la Junta será exigente con el desarrollo de proyectos de estas características. "La vida humana es algo imposible de devolver y todo lo que se haga debe orientarse a la seguridad de las personas", decía el presidente, quien afirmaba que todo lo que no sea así y no dé tranquilidad no tendrá la autorización de la Junta. Y hacía alusión a que en estos momentos hay un proyecto que no se ha aprobado todavía y que serán muy exigentes con la seguridad de las personas.

Respecto a lo que pasaba ayer en Asturias, Mañueco aseguraba que será la investigación la que determine qué ha ocurrido y qué medidas hay que tomar de cara al futuro, si bien insistía en que garantizar la seguridad de las personas tiene que ser lo primero y primordial. "No autorizaremos ningun areapertura de minas si no tiene las garantías totales de seguridad", apuntaba.

De los cuatro heridos en la explosión, dos fueron derivados a centros hospitalarios de León y los otros dos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, donde continúan ingresados en la UCI en situación estable.

Se trata de un hombre de 36 años vecino de Degaña que en un primer momento fue trasladado con un traumatismo craneal al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea y desde allí al HUCA para la realización de pruebas complementarias. Con politrauma grave también fue derivado en helicóptero al complejo hospitalario de Oviedo el último de los mineros en ser rescatados del tercer nivel de la mina de Cerredo, en la que se registró la explosión que, según la principal hipótesis, se debió a la presencia de grisú.

Los otros dos heridos, un varón de 47 y otro de 39, fueron trasladados inicialmente al Centro de Salud de Villablino y desde allí, el más joven, fue evacuado al hospital de El Bierzo en una ambulancia y el otro, con quemaduras graves, en un helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León.

La capilla ardiente permanecerá abierta durante de toda la jornada y será a las 12 horas de mañana, cuando el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presida la misa funeral por la muerte de los cuatro mineros, en la que también participarán un grupo de sacerdotes del Arciprestazgo del Noroeste, con el arcipreste José Riesco a la cabeza y los párrocos que atienden la unidades pastorales de Villablino, Palacios del Sil y Villaseca de Laciana. A ella está confirmada hasta el momento la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesén.