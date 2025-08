La emotiva carta de gratitud que envió hace casi cien años el Colo Colo a Valladolid por el trato recibido tras la fatídica muerte del futbolista David Arellano

La última semana ha sido especial para el Real Valladolid de fútbol y para el Colo Colo chileno, que han estrechado aún más si cabe los lazos que les unen desde hace casi cien años, concretamente 98, por una tragedia deportiva: la muerte de David Arellano, fundador, capitán y mártir del "Cacique", como así se conoce al club más importante de Chile.

Un suceso que se produjo durante un partido de fútbol disputado en Valladolid el 2 de mayo de 1927 contra la Real Unión Deportiva -uno de los dos clubes junto al Club Deportivo Español que se fusionaron después creando el Real Valladolid- cuando, durante la disputa de un balón aéreo, David Arellano recibía un golpe fortuito en el estómago que le causó una peritonitis traumática no detectada por los médicos que le atendieron en su habitación del hotel Inglaterra de Valladolid, que lo llevó a la muerte al día siguiente.

La delegación chilena llegó a la capital del Pisuerga el 30 de abril de 1927, un día antes del primero de los dos partidos que iban a jugar ambos equipos. En el primero, el Colo Colo derrotó por 6-2 al Real Unión Deportiva, mientras que al día siguiente, el fatídico 2 de mayo, el resultado fue de empate a tres goles aunque el partido pasó a un segundo plano tras el golpe mortal sufrido por Arellano.

Equipo del Real Unión Deportiva qu ejugó aquél partido fatídico contra el Colo Colo chileno que provocó la muerte de David Arellano Wikipedia La Razón

Cuentan las crónicas de la época que tras la autopsia en el Instituto Anatómico Forense, que confirmó que Arellano tenía el intestino desgarrado, el 4 de mayo se celebraron los funerales en la iglesia de San Pedro Apóstol de Valladolid ante la presencia del arzobispo Remigio Gandásegui, representantes de varias instituciones deportivas españolas, la Sección de Estudios Americanistas de la Universidad de Valladolid.

También participaron numerosos ciudadanos de Valladolid de forma anónima e individual, quienes entregaron variadas ofrendas en honor al fallecido capitán que fue enterrado inicialmente en el Cementerio de El Carmen de la capital vallisoletana, donde estuvo dos años.

Después sus restos fueron exhumados y trasladados a Santiago de Chile, donde llegaron un mes después, en septiembre de 1929.

La Federación Española de Fútbol patrocinó una colecta en favor del Colo Colo y se organizó un encuentro entre las selecciones de Valladolid y de Madrid, a beneficio de Rosario Moraga, madre de David Arellano

Desde entonces la camiseta del Colo Colo luce un crespón, una cinta horizontal de color negro, como luto eterno por su fundador que además da nombre al Estadio Monumental en el que el equipo chileno juega sus partidos como local.

Este trágico suceso unió para siempre los destinos del Colo Colo y la ciudad de Valladolid, primero con la Real Unión Deportiva y ya después con el Real Valladolid a partir del 20 de junio de 1928 que fue la fecha de su nacimiento como club, un año después de la muerte de Arellano.

Desafío centenario

Real Valladolid y Colo Colo disputaban la semana pasada dos partidos dentro de los actos que el club chileno está llevando a cabo por su centenario, que se saldaron con sendas victorias pucelanas por 0-2 y 0-1. Encuentros en los que volvió a quedar de manifiesto la potente simbología y unión existente entre los dos clubes en torno a la figura de Arellano.

En la previa del último partido se rindió homenaje a los futbolistas que han vestido la camiseta de ambos conjuntos. Patricio Yáñez y Óscar Wirth -presentes en el feudo colocolino-, además de José Luis Sierra, Justo Villar y Diego Rubio, que recibieron el cariño del Monumental.

Pero el momento más emotivo del partido llegó en el minuto 35 de partido, que fue cuando el mártir recibió el fatal golpe en el estómago hace 98 años, donde su bisnieto, Tomás David, vestido con la equipación que lucñia el Colo Colo en aquella fatídica gira, saltó al centro del campo.

El estadio calló durante un minuto para explotar con una estruendosa ovación. La expedición blanquivioleta cerraba su visita a tierras chilenas visitando la tumba de David Arellano en el Mausoleo de los Viejos Cracks que se ubica en el cemnetario general de Santiago de Chile.

Un nuevo gesto de apoyo y solidaridad por parte de la ciudad de Valladolid y su club de fútbol hacia el Colo Colo chileno que ya se dio hace casi cien años tras la muerte de su fundador y capitán, cuando la Real Unión Deportiva, con su presidente Santos Rodríguez Pardo, a la cabeza, estuvo muy presente acompañando en el duelo y ayudando en todo lo necesario para que esta desgracia fuera lo más llevadera posible.

Una reliquia para la historia

De hecho, LA RAZÓN ha conseguido hacerse en exclusiva con una reliquia histórica que pone de relieve el grado de amistad y de agradecimiento por parte del Colo Colo chileno hacia el club Real Unión Deportiva de Valladolid.

Se trata de una carta escrita a máquina que el entonces vicepresidente honorario del Colo Colo, Manuel Salas Rodríguez, escribió a Santos Rodríguez Pardo, presidente de la Real Unión Deportiva e impulsor después de la fusión con el Cub Deportivo Español que dio origen al Real Valladolid además de segundo presidente del club pucelano durante un año (1929-1930) tras Pedro Zuloaga Mañueco.

En la misiva, que reproducimos a continuación, el número dos del club chileno expresa el profundo agradecimiento del pueblo de Chile hacia la ciudad de Valladolid, en general, y al club Real Unión Deportiva, en particular.

Carta de agradecimiento del Colo Colo chileno al Real Unión Deportiva de Valladolid La Razón La Razón

Legación de Chile

Madrid 9 de mayo de 1927

Señor Don Santos Rodríguez Pardo

Presidente de la Real Unión Deportiva (Valladolid)

Respetado señor:

No quiero que pasen más días sin hacer llegar a usted la constancia escrita del profundo agradecimiento, de todos mis paisanos y el mio, por la forma nobilísima como la Real Unión Deportiva, tan dignamento presidida por usted, ha querido acompañarnos en el duelo que nos ha traído la muerte del Capitán del Colo Colo.

Tan elocuente ha sido esa actitud, que ha trocado espiritualmente una desgracia en una afectuosa vinculación más entre nuestros dos pueblos. Una de las más ilustres ciudades españolas, desde su eminente Prelado hasta el más modesto ciudadano,ha rodeado los restos del caído, dando una alta significación de unión chileno-española a la muerte del campeón.

Los chilenos no olvidaremos en ningún momento la hidalguía y el alcance que esa conducta entraña. Puede usted estar seguro de ello, Señor Presidente. Le ruego hacerlo así públicamente presente a todos los elementos deportivos de Valladolid, donde deploro, a causa de mi trabajo abrumador de estos momentos, no poder llevar yo mismo la manifestación del afecto y del agradecimiento que me liga a Valladolid, a todas sus autoridades, a todos su habitantes, y muy en especial, a usted y los elementos deportivos que preside.

De nuevo todos mis agradecimientos.

Afectísimo S.S. y A.q.e.s.m.

Fdo: Manuel Salas Rodríguez, vicepresidente honorario del Colo Colo