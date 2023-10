España contra la democracia, en plena presidencia de turno europea ﻿¿Democracia o tiranía despótica?

¡Importantísimo acudir masivamente este domingo 8 a Barcelona, así mismo a Sevilla, también el 8, en apoyo a la manifestación de Cataluña y a la unidad de España, y nuevamente a Barcelona el 12, para acudir a la fiesta popular más importante de toda España, para celebrar la Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad!.

Es inenarrable, esquizofrénico, inadmisible y surrealista todo lo que estamos viendo.Negociándose para que la sede de la policía en Barcelona desaparezca, adoquines de afrenta inadmisible en frente de la sede de la policía, en vía Layetana, cuarenta y cinco policías encausados por los hechos del 17 y sin que el estado les defienda, fraudes de ley en el parlamento para prestar diputados a los independentistas para poder constituirse en grupo y una vez logrado vuelta de los diputados socialistas a sus filas, presupuestos multimillonarios negociándose para favorecer a las instituciones golpistas catalanas, y vaciar de igualdad presupuestaria al resto de autonomías de España, colocación por parte del Gobierno de un magistrado amigo en el TribunalEuropeo de Derechos Humanos para favorecer poder anular la sentencia de la sedición del Tribunal Supremo a instancias de los golpistas,el Tribunal Constitucional aceptando la imposición del gobierno para poder legislar en contra de la independencia de las facultades del CGPJ…

Pero en otro plano por encima de lo anterior, el presidente del Gobierno en funciones,presentándose ante SM el Rey, a las consultas solo con los avales de su partido mientras que hace unas semanas lo hace con los suyos más los de sumar, es decir que ahora se presenta con bastantes menos y además quien ha perdido las elecciones. El mismo que criticaba al ganador de las eleccionesque se presentó con 172 avales y criticaba que se tomara un mes para convencer a cuatro apoyos más, pero que esta semana nos enteramos que fue impuesto por el presidente del Gobierno en funciones ese mes, ya que el anterior candidato sólo pidió ocho días. En suma , ese mes era para las negociaciones ocultas del presidente del Gobierno en funciones y ahora insólitamente no se da un plazo fijo para la investidura como se hizo automáticamente con el anterior candidato y ganador de las elecciones, todo ello dado que el presidente del Gobierno en funcionesnecesita varias semanas para cerrar acuerdos , cuando hace cuatro días los tenia cerrados y anunciaban incluso la investidura para el 17 y 18 de este mes…

Desde agosto ya decía a la pregunta de la amnistía que eso ha de dictaminarlo el Tribunal Constitucional, es decir que ya estaba asumido, y en Naciones Unidas hace dos semanas, que el conflicto político se resuelve con política y no con judicialización , mientras horas antes de las elecciones de Julio afirmaba su oposición a la amnistía como otras tantas veces reconociendo que no cabe en la Constitución. Los socios golpistas mientras asegurando que ya está acordada.

Bien , y yo me pregunto, si con todos estos mimbres un perdedor de las elecciones, que depende de terroristas, golpistas, comunistas y como novedad de un prófugo de la justicia del que pretende su plácet de investidura a cambio de lo que le imponga ese delincuente huido y delo que pacte además con los otros socios descritos, es mínimamente presentable ante nadie … ¿quizá ni siquiera lo fuera ante un tribunal de delincuentes que quisieran elegir a su jefe?

Una persona que tiene ese tipo de socios, que se salta todas las formalidades de la democracia, tan esenciales en la liturgia de quien es un demócrata y ejerce como tal, y que además es consciente de la negociación delictiva que está llevando a cabo . Consciente de que la amnistía anula y deslegitima la Constitución, el estado de Derecho, las leyes, las sentencias y los jueces que las dictaminan y en concreto con la sentencia de sedición. Deslegitima el histórico discurso de SM el Rey, cuyo aniversario hemos celebrado esta semana. Deslegitima la transición y la democracia que nos dimos hace 45 años. Deslegitima toda la laborde todos los partidos que han transitado bajo el imperio de la ley. Deslegitima cualquier sentencia dictada desde un “régimendemocrático “ que no era válido. Deslegitima nuestra entrada en la Unión Europea pues seríamos una democracia que hoy se demostraríacon la amnistía, que era ilegítima y sus actos también, en suma una democracia que entra en Europa y que hoy con la amnistía se reconocería que no era tal democracia …

Una persona que actúa así sabedor de que los apoyos imprescindibles son de filoterroristas que llevan terrorisras y asesinos en sus listas electorales ensangrentadas, que más apoyos son de sediciosos golpistas y de independentistas xenófobos chantajistas , y además de delincuentes huidos de la justicia para poder acceder a la presidencia del Gobierno, ¿como es posible que se presente ante el Rey con tales avales, consciente

de que sus socios no aceptan las consultas y de que sus socios se saltan las normas constitucionales, pero además declaran y actúan delictivamente todos los días asegurando querer acabar con España,y aún así se aprovecha de los preceptos constitucionales para poder ser propuesto, quien corrupta yfraudulentamente está aceptando ello como simple necesidad formal, pero su voluntad y acción es absolutamente contraria a tales preceptos constitucionales?

Evidentemente en ningún texto constitucional de una democracia occidental se regula que alguien sin escrúpulos pueda ampararseen el, para atacarlo directamente en complicidad de socios delincuentes, criminales, malhechores y fugitivos , y con ello hacer desaparecer esa Constitución por la vía de hecho y cuando además ese personaje se ha cuidado durante cuatro años de hacer desaparecer los contrapoderes y las instituciones neutrales para hacerlas dependientes de su gobierno. Esa figura es totalmente nueva pero visto lo visto, habrá que regularla de forma urgente.

Por cierto ahora parece que un indulto no es indulto sino “generosidad” . ¿Generosidad es que un delincuente perdone al Estado lo que este hizo mal encarcelando a golpistas y no reclamando a prófugos de la justicia, y por tanto el estado le diga que se confundió para que el prófugo le perdone y además sea más generoso aún y le nombre gracias a el presidente del Gobierno? ¿Generosidad es practicar lo mismo con cualquier malhechor ya que el estado se confundió y no valían sus leyes, tampoco sus sentencias y menos su legitimidad democrática para amparar todo ello?

¿Es admisible alguien que se mofe cuando le preguntan por la amnistía en la Cumbre Europea ayer de Granada, y que en plena presidencia de turno española tengamos que soportar los españoles que la vicepresidenta del Gobierno se haya reunido con un bandido en Bruselas para suplicarle conseguir el Gobierno? Esto ya no es que sea, que lo es,un ataquea la Constitución desde el Gobierno… es que es una indignidad y una vileza de una vergüenza, infamia y villanía superlativa ante los ojos incrédulos de toda Europa y de todo el mundo, incluidos en esta ocasión los regímenes más condenables que creo que en esto no son capaces de dar el espectáculo…

El domingo 8 tenemos que estar todos los demócratas, de cualquier sensibilidad, en Barcelona,y también ese día en Sevilla, donde se hace otra manifestación en defensa de los héroes de Cataluña defensores de la Constitución, la ley y la unidad de España y volveremos a Barcelona para reafirmar todo, pocos días después, el día 12, para celebrar la Fiesta Nacional

de España y de la Hispanidad. Ese día de la fiesta popular española más imponente que se celebra en España y en Hispanoamérica, hemos de reconfirmar que Cataluña y el resto de españoles queremos la democracia, y no la tiranía despótica, que está imponiendo el presidente del Gobierno en funciones.