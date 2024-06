Esta es la fecha en la que España podría volver a organizar unos Juegos Olímpicos

2040. Este es el año en el que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, cree que España podría volver a organizar unos Juegos Olímpicos, tras el éxito de Barcelona 92.

En este sentido, asegura que antes será muy complicado debido a que hay una apuesta “fortísima” de Qatar y “no puedes igualarlo”.

Si bien, defiende que España tiene la “red más importante” para hacer una Olimpiada con el “menor coste posible y de manera sostenible”.

Así se expresaba Blanco durante su participación en Valladolid en ‘Los Desayunos de la APDV’, Blanco se aventuraba a dejar sobre la mesa la necesidad de que el COI pague “unos Juegos que debe a Madrid” en 2040, al mismo tiempo que reconocía que la votación que dejó a la capital de España fuera de los Juegos de 2020 fue “el peor día de su vida”.

“Vamos con una expedición muy grande con unas expectativas altas, estamos en condiciones de igualar o superar las 22 medallas Barcelona 92”, pronosticaba, en relación a la edición de Paris.

Además, lamentaba que en una competición donde hay 10.500 deportistas se infravalore “quedar entre los ocho primeros, y que al cuarto se le diga que es medalla de chocolate. "En los ocho últimos Juegos excepto Sidney más del 55 por ciento estuvieron entre los ocho primeros”, recordaba, en declaraciones recogidas por Ical.

La expedición española cuenta hoy en día con 331 clasificados, una lista paritaria con 165 hombre y 166 mujeres, aunque la previsión es superar los 370, la segunda clasificación más importante después de Barcelona donde hubo 421.

Para Blanco, que “haya un 50/50 de hombres y mujeres hace que el camino esté completado y el deporte femenino tiene unas posibilidades impresionantes”.

También destacaba la “expectación inusitada” de entradas demandadas tras no haber público en Tokyo 2021, y que ha dejado en el 30 por ciento las solicitudes realizadas por el COE.

De igual manera, discernía sobre la entrada de nuevas modalidades deportivas y otras que salen, como el ‘breakdance’ que se estrena en París, al afirmar que “el deporte no debe ser un círculo cerrado, es un reflejo de lo que la sociedad demanda”. Si bien, admitía que crea “un problema de organización y los grandes perjudicados son los deportistas. Tienen un trauma porque van, y luego estás fuera en los siguientes”, señalaba.

Respecto a la Ley del Deporte, aseguraba que es “un parche de la de los 90, que a su vez era del 80 y la España de 2024 no tiene nada que ver” y apuntaba a la necesidad de “presentar una idea global y un modelo” que permita apoyar la labor que hacen las federaciones, ayuntamientos o comunidades.

Finalmente, Alejandro Blanco avanzaba que se tomará un periodo de reflexión tras los Juegos, de 15 días, para decidir si se presenta de nuevo al cargo de presidente del COE. “Excepto en la primera votación que fue dura siempre me ha apoyado el 95 por ciento, ahora lo prioritario son los Juegos de París y pensar en ello y después me he ganado el apoyo para decidir”, aseveró.