La Audiencia Nacional confisca un hotel a uno de los narcos más buscados

La Audiencia Nacional ha decretado en una sentencia el decomiso del hotel Hacienda Montija, en Huelva, valorado en 2,3 millones de euros, al constatar que su verdadero propietario es Sergio Mora, El Yeyo, uno de los narcotraficantes más activos de la zona y que figura en las listas de los fugitivos más buscados.

En esa misma sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se acuerda también confiscarle, como pidió la Fiscalía Antidroga, diversos inmuebles -pisos y naves industriales- valorados en unos tres millones de euros; así como cerca de otro millón por el valor de una decena de coches de alta gama -tres Mercedes, un Porsche Cayenne o una limusina Hummer- y de dos helicópteros, una avioneta y un ultraligero, intervenidos en la operación de la que consiguió zafarse el 7 de diciembre de 2017.

"Desmantelada red de tráfico de hachís. Hay 14 detenidos, pero buscamos a su líder huido en la operación, un empresario onubense conocido como Yeyo", anunció la Policía Nacional ese día en un mensaje en X junto a su foto y el hashtag "wanted (se busca)".

Pese a no haber sido juzgado y estar en busca y captura, la Audiencia Nacional ha acordado los decomisos en dicha sentencia, en la que condena por blanqueo derivado del tráfico de drogas a siete personas vinculadas a él, entre ellos tres familiares -su hermana, su ex mujer y su ex cuñada-, a penas de 3 años y 3 meses y de 4 años y 7 meses de cárcel, y multas de hasta 4 millones de euros.

Se trata de una pieza separada de la causa principal en la que desde enero de 2020 Sergio Mora está procesado en rebeldía por su presunta participación en diversas operaciones de narcotráfico.

El hotel Hacienda Montija, de cuatro estrellas y con piscina, estaba a nombre de la mercantil San Antonio Montija SL/ Hijos de Alfonso Garrido Delgado SA.

Su propietario, Alfonso Garrido, uno de los principales acusados, quería venderlo para liberarse de las deudas y Mora se ofreció a llegar con él a un acuerdo porque necesitaba una vía para invertir las ganancias del narcotráfico sin figurar como propietario, según relata la sentencia.

De este modo, Garrido firmó en 2013 un contrato de arrendamiento de industria del hotel con promesa bilateral de compraventa con la sociedad Mora Jaime Events, representada por una hermana y una cuñada de Mora.

Sin embargo, las intervenciones telefónicas acreditan que fue con Sergio Mora y su asesor con los que Garrido negoció. "Son ellos sus interlocutores", dice la sentencia, y no las dos acusadas que representaban a Mora Jaime Events, sociedad que fue además constituida un mes antes de firmar el contrato con el fin de evitar que El Yeyo figurara en la transacción.

"Siendo Sergio Mora Carrasco la persona con capacidad de decisión y disposición en Mora Jaime Events SL, su ausencia en todo documento y en todo acto relacionado con la explotación del hotel debería haber provocado sospechas en el acusado Alfonso Garrido", apuntan los magistrados.

En el juicio, éste alegó que no buscó información sobre Sergio Mora en internet hasta después de firmar el contrato y entonces pudo ver que había sido absuelto del delito de tráfico de drogas y era campeón de la Fórmula 1 del Mar -que se disputa con embarcaciones similares en potencia a las narcolanchas-.

Pero para el tribunal, "lo cierto es que la información sobre las actividades de narcotráfico de Sergio Jesús Mora Carrasco es una constante en internet desde fechas anteriores a los hechos juzgados hasta la actualidad".

"Sergio -añade- es una persona habitual en los medios por su relación con el narcotráfico, por lo que es una figura notoria y, a pesar de ello y a pesar de saber que las cuentas bancarias de Sergio estaban bloqueadas -aunque justifique que pensaba que era por deudas contraídas con la Seguridad Social-, el acusado aceptó firmar (...) sin importarle que con ello facilitaba" el blanqueo.

El Yeyo y su mujer, de la que se divorció en 2020, vivían en el hotel y "dirigían juntos la gestión y explotación del negocio", por lo que, según el tribunal, ella también "tenía pleno conocimiento de la procedencia de los fondos con los que se había adquirido el hotel y se abonaban sus gastos".

Además, cuando El Yeyo huyó, su todavía esposa asumió la gestión de su patrimonio y firmó con Garrido una ampliación del plazo del contrato a 15 años con una renta mensual de 15.000 euros más IVA.

"Con este contrato se pretendía continuar facilitando aflorar el dinero procedente del narcotráfico de Sergio y ocultar su titularidad de los bienes", abunda la sentencia.

Además de confiscar el hotel, el tribunal ha decretado el decomiso de la parcela contigua, donde se construyó una nave que se utilizó como hangar, así como de otros inmuebles que serán adjudicados al Estado a través del Fondo del Plan Nacional contra la Droga.

Mora fue condenado en 2009 por la Audiencia Provincial de Huelva por el transporte de más de dos toneladas de hachís en 2002 y por un delito de blanqueo, si bien el Tribunal Supremo absolvió después a todos los acusados. En 2010, también fue juzgado por el robo de un sumario de narcotráfico en los juzgados de Moguer.

En 2014, fue condenado junto a su mujer por blanqueo, y, tras esa condena, entre 2013 y 2020, según la Audiencia Nacional, continuó invirtiendo en bienes muebles e inmuebles ocultando su titularidad con la ayuda de los acusados.