Este será el concierto “estrella” de las Fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos

El grupo burgalés La M.O.D.A., acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, será el concierto “estrella” de las Fiestas de San Pedro y San Pablo de 2025, según anunció hoy la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, mientras una gigante camiseta de tirantes blanca lucía, de fondo, desde lo alto del Teatro Principal, frente a la estatua del Cid Campeador.

El grupo burgalés ofrecerá un concierto gratuito el sábado, 28 de junio, previo al día grande -29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo- y tendrán como teloneros a sus paisanos, la banda de folk El Nido, que se inspira en la música tradicional y le da un enfoque moderno. “Es el grupo más emblemático en este momento y de los últimos muchos años en la ciudad de Burgos, y por tanto el Ayuntamiento tenía que hacer el esfuerzo necesario para que La M.O.D.A. estuviese en los Sampedros de 2025”, desveló Ayala.

La M.O.D.A. acaba de anunciar la grabación de un nuevo disco y una gira de conciertos de presentación de este nuevo trabajo. En las primeras fechas confirmadas incluyen varias paradas en Castilla y León (Valladolid, Salamanca y León) para una gira que arrancará el 13 de noviembre en Bilbao y culminará el 28 de febrero de 2026 en la sala La Riviera en Madrid.

Así, contemplan tres conciertos en diciembre en el Teatro Carrión a orillas del Pisuerga, dos en enero en el CAEM salmantino y uno más en el palacio de congresos y exposiciones de León en febrero del próximo año. Sin embargo, con el anuncio de hoy, el grupo burgalés ofrecerá su primer concierto en su ciudad, en las fiestas mayores, el sábado 28 de junio.

La alcaldesa de la capital burgalesa indicó que “el único motivo por el que el año pasado no vinieron fue porque no hacían gira”, al tiempo que preguntó: “¿Cómo no íbamos a traer a La M.O.D.A.?”. Así, indicó que el Ayuntamiento lleva trabajando con ellos desde hace meses para ver “cómo dentro de la gira que tenían pensada este año podía encajar el concierto de los Sampedros”.

Así, la regidora municipal recordó que hace unos días anunciaron su gira y desveló que les pidieron “un pacto entre caballeros”, dijo, “por decirlo de alguna forma coloquial” que fue que “no anunciásemos nosotros previamente nada relacionado con el concierto y fuese en un momento posterior”.

“Por tanto, pactado con el grupo, lo que hemos hecho es esta idea diferente: esta camiseta interior es lo que define la imagen de La M.O.D.A., del cantante y del grupo y nos pareció un guiño muy simpático que en uno de los sitios más transitados de la ciudad, como es esta plaza del Cid, pudiéramos tener esa camiseta que forma parte del uniforme habitual que utiliza La M.O.D.A. en sus conciertos”, manifestó.

Finalmente, Cristina Ayala reconoció estar “encantados” como Ayuntamiento de poder contar con “un grupo que ya tiene todo vendido en muchos de los lugares que ha anunciado dentro de lo que es su gira, y que aquí nuevamente, como hicimos el año anterior, será un concierto gratuito” y tendrá un coste para las arcas municipales de 70.000 euros. “Al artista principal le dedicamos el mejor día porque tenemos que poner en valor este grupo que está rompiendo las fronteras burgalesas, y desde luego es nuestro concierto estrella”, concluyó.