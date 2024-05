Fernández Mañueco hablará del informe ONU cuando lo conozca y recuerda que "cuidar a las víctimas" es "prioridad política"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en que no puede opinar sobre el pronunciamiento de los tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia, puesto que desconoce el documento. “Desconozco el informe, con lo cual no puedo hablar sobre algo que no conozco, ni se nos ha comunicado, ni se nos ha informado, ni se nos ha dicho nada, con lo cual no puedo decir más a este respecto”.

Fernández Mañueco, que hoy participó, en su calidad de presidente del PPCyL en un acto en Reus con motivo de las elecciones en Cataluña en apoyo del candidato del PP por Tarragona, Pere Lluís Huguet, explicó que cuando conozcan el documento, lo leerán con detenimiento, y verán “quién ha pedido ese informe a la ONU”. “Analizaremos y diremos qué es lo que estamos dispuestos a hacer”.

En todo caso, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que en la norma de Castilla y León, en fase de tramitación parlamentaria, no se hace distinción entre víctimas. “No hacemos distinción entre víctimas. Esa es nuestra principal preocupación” y dijo que “también es una prioridad política cuidarlas".

Preguntado por los periodistas si condena la dictadura franquista, dijo que lo ha hecho en público. “Lo he condenado públicamente, lo acabamos de votar hace unos días en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León”, resumió.

Por su parte, el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, tachó este viernes de “varapalo histórico” de la ONU al Gobierno de Castilla y León, por tratar con “sana nostalgia” el franquismo y, según sus palabras, “frivolizar con la dictadura de un genocida”, en referencia a lo que llamó la “ley de discordia” en apelación a la ley evaluada por Naciones Unidas en un informe conocido hoy.

Tudanca recordó, en declaraciones recogidas por Ical durante un intervención imprevista antes de la inauguración de la tercera Escuela de Gobierno que el PSCyL celebra en Salamanca, que los socialistas ya advirtieron que la Comunidad entraba en una “deriva reaccionaria muy preocupante” cuando el Partido Popular pactó con Vox. “El señor Mañueco decidió que a cambio del poder valía todo, que por mantenerse como presidente de la Junta podía, por primera vez en nuestra historia, en la historia de nuestro país, meter a la extrema derecha en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos, y que eso iba a traer consecuencias gravísimas”, apostilló.