La Fiesta de la Sobarriba inunda de color esta comarca leonesa, en una de las celebraciones más arraigadas

La localidad leonesa de Valdefresno acogió este domingo 27 de julio la XXXII edición de la Fiesta de la Sobarriba, una celebración que inunda año tras año de color esta comarca, cercana a la capital de provincial, en una de las citas más arraigadas para los habitantes de la zona, que acuden con pendones, cruces procesionales, estandartes y las diferentes tallas de los patrones y patronas de cada pueblo de todos lo que conforman este área de la provincia. El “buque insignia” es el Pendón de Tierra, el único que está atestiguado que no es de un pueblo, sino de una hermandad, y que data del siglo XVII.

Bernardo Gutiérrez, uno de los principales conocedores de esta fiesta y que fue presidente de la Asociación de Pendones del Reino de León, consideró que fue un éxito cuando hace varias décadas los alcaldes de la Sobarriba decidieron, más allá de celebrar las fiestas de verano e invierno de cada uno de los más de 20 pueblos que conforman el municipio, congregarse todos juntos en Valdefresno en torno al Pendón de Tierra. “Por un día los pueblos se juntan. Van engalanados con pendones, pendonetas, estandartes, las cruces procesionales… y también los santos de cada uno”, describe.

La parte principal del acto fue, como otros años, la breve procesión de los Santos Patronos, en el que desfilan todos los símbolos de cada pueblo. Luego se celebró una misa de campaña.

En todo caso, a pesar de ser un municipio cercano a la capital no ha podido escapar de la despoblación, algo que ha podido impulsar este acto “tan arraigado en el pueblo”, con una procesión encabezada por el Pendón de Tierra, de la antigua hermandad de la Sobarriba. “León se dividía en siete hermandades, de la única que se conserva algo, y así lo acreditan los documentos, es la de la Sobarriba”, indicó Gutiérrez, quien añade que este Pendón es el “único que sale en un acto que no está relacionado con la Virgen”, algo que solo podrían decidir si los dos ayuntamientos del voto, Valdefresno y Villaturiel, deciden que puede salir, “sino solo lo hace el día de San Froilán”, el 5 de octubre.

“Queremos involucrar a todos los pueblos. Por desgracia, en algunos se ha perdido el pendón”, apuntó, para anunciar que se creará una asociación de la antigua hermandad de la Sobarriba, que también incluía a la zona del Torío y del Condado. “No era una comarca, sino varias. La Hermandad de la Sobarriba era una de las más importantes por la cercanía a León y porque había más población. A raíz de ello se han recuperado pendones, tallas de vírgenes y santos. Hoy, todos quieren que su pueblo esté representado en la fiesta de la Sobarriba”, precisa.

Un ejemplo de la importancia de este evento es que en los últimos 20 años, “aunque haya poca gente, cada pueblo ha estado representado, siempre”. “Es un día de fiesta y es de todos”, informa Ical.

El Pendón de Tierra

El Pendón de Tierra es el símbolo que caracteriza a esta comarca, en el que se invita a pujar el pendón de la hermandad, no solo el de cada pueblo. “Yo he visto gente que no se habla y tal día como hoy ahí están llevando juntos este pendón. Es una insignia, algo propio, algo nuestro. Hay menos gente, pero lo portean mozos y no tan mozos de los distintos pueblos”, explica.

A nivel estético, la diferencia con el resto de pendones es su altura, que “destaca sobremanera”. Bernardo Gutiérrez recordó que hace unos años se restauró porque la vara se había partido y la tela estaba deteriorada por el paso del tiempo. Aparte de su antigüedad, en el centro de la tela cuenta con dos emblemas que también figuran en el escudo del Ayuntamiento: el pendón y el escudo de la Virgen del Camino. “Si no saliera el Pendón de Tierra, tal y como lo marcan las actas y el Estatuto de la hermandad, no podría salir la Virgen del Camino”, sentencia.