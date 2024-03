González Corral acusa a Pedro Sánchez de provocar “guerras entre distintos territorios” con tal de mantenerse en el poder

La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, María González Corral, acusó a Pedro Sánchez de provocar “guerras entre distintos territorios” con tal de mantenerse en el poder. Así lo afirmó durante su intervención hoy en el acto ‘Ruta por la Igualdad’ que el Partido Popular convocó en la avenida París, frente a la estación de ferrocarril de Salamanca, en el que también participaron el presidente del PP salmantino y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del Partido Popular, Ana Alós López.

González Corral reivindicó “la igualdad de todos”, tal y y como viene recogida en la Constitución y en defensa del estado de derecho. “Frente a ello, tenemos a un Sánchez que genera desigualdad para poder seguir gobernando con un socio que es quien le da las órdenes desde Waterloo y todos sabemos quién es”, insistió acerca del pacto de gobierno con los independentistas catalanes y la formación Junts de Carles Puigdemont.

Los populares desplegaron una pantalla frente a la estación ferroviaria salmantina en la que fueron pasando imágenes de los protagonistas de sus denuncias ante las decenas de ciudadanos concentrados en el acto. “Venimos a defender los principios que otros quieren romper. Sánchez, un presidente sin escrúpulos, está provocando guerras entres distintos territorios mientras se permite malversar fondos público y atacar a las fuerzas de seguridad. Ya nos hemos acostumbrado. Por eso no lo podemos consentir”, manifestó.

Por contra, la consejera invitó a las ciudadanos a apostar por un Ejecutivo “que gobierne para todos, de manera equilibrada” y afirmó que a los ‘populares’ “en el enfrentamiento” no les van a encontrar. “Están ocupados en mantener ese Gobierno cueste lo que cueste, pero después de ayer no sabemos lo que les va a durar, esperamos que sea poco”, comentó en referencia al adelanto electoral en Cataluña anunciado ayer.

Sobre las concesiones dentro del pacto de Gobierno, la consejera recordó los 15.000 millones de euros que el presidente acordó condonar a Cataluña. ¿Os imagináis lo que podíamos hacer con ese dinero en infraestructuras de Castilla y León? Nos sobraría. La Ruta de la Plata, la electrificación hasta Fuentes de Oñoro, frecuencias de trenes que no llegan. Autovías pendientes, no solo en Salamanca, la Autovía del Duero, la de Burgos a Logroño, la de Ponferrada a Orense”, enumeró.

“No nos podemos permitir seguir así porque no es justo. Desde el Partido Popular tenemos que seguir peleando a todos los niveles y seguir trabajando para que esto se acabe y a que podamos unirnos con cualquier ciudadano. Porque España no se merece eso, se merece la solidaridad y la igualdad de lo ciudadanos, que tienen que seguir confiando en nosotros porque no nos vamos a vender por unos sillones”, finalizó.

Amnistía y trama

Por su parte, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del Partido Popular, Ana Alós López, aseguró que el de hoy “es un día triste”. “Hemos vivido una mañana complicada para los demócratas porque hoy se ha consumado una traición a los españoles. La ley de amnistía es una enmienda a la totalidad, a la Constitución, a la igualdad y a la separación de poderes. Estamos en grave crisis democrática”, manifestó.

Según Alós López, “hoy España tiene un Gobierno acorralado por la corrupción y extorsionado por los independentistas”, una situación que, según refirió “no es por convivencia, es por conveniencia” y “no es reconciliación, sino que es sumisión”. La vicesecretaria ‘popular’ afirmó que los dirigentes catalanes ta están “amenazado” con la independencia. “Saben que tienen enfrente a un Gobierno débil y dispuesto a todo, que ha demostrado que no tiene límites, ni líneas rojas. Todo para tapar la corrupción de su partido”, afirmó.

En este sentido, comentó que, entre otras cuestiones, “las necesidades ferroviarias de Salamanca tendrán que esperar”. “España merece una alternativa constitucional, limpia y dispuesta a defender a los españoles. La amnistía y la trama son las dos caras de la moneda del ‘sanchismo’: corromper económicamente y políticamente a un país para seguir en el poder. La amnistía hace pasar por víctimas a aquellos que atropellaron los derechos de todos. Pero no cuela ni entre la gente ni en Europa. No admitimos que su precio sea romper el estado de derecho. No van a silenciarnos”, zanjó.

[[H2:‘Pilinguis’ y festejos ‘guarrindongos’]]

El encargado de abrir los parlamentos fue el acalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, quien también es presidente del PP salmantino. “Los españoles somos iguales en derechos y obligaciones, lo dice la Constitución. Pues es igualada no la hay y parece mentira que, con este Gobierno sociocomunista, tengamos que reivindicarla. Pedro Sánchez se está llevando por delante los principios más esenciales de nuestra convivencia”, manifestó.

Elevando el tono de su discurso, García Carbayo centró las criticas en el jefe del Ejecutivo central. “Uno no puede gobernar a cualquier precio. Sacó a voladores de la cárcel y ahora quiere dejar impunes los delitos de las personas que pusieron en peligro la convivencia de los españoles, incluidos terroristas. Lo hace por un puñado de votos. No tiene vergüenza. A ningún presidente se le hubiera pasado por la cabeza”, añadió.

Utilizando un lenguaje más atrevido de lo habitual, el presidente de los ‘populares’ salmantinos acusó al Gobierno del PSOE de corrupción. “Se ríe en nuestra cara. Que se vaya a hacer gárgaras. A Sánchez le importamos un pimiento. Mientras, su Gobierno se descompone por la corrupción. Estamos en la España de las comisiones y los festejos ‘guarrindongos’. Les va la marcha de llenarse los bolsillos con fondos europeos, así el dinero de todos se va en apartamentos, en viajes y en ‘pilingüis’”, agregó.

Tras desvelar que Adif no autorizó la manifestación dentro de la estación de Viala, aduciendo que “no quieren alimentar la confrontación ideológica o política”, Carbayo aseguró que “los únicos que polarizan son Pedro Sánchez y el nuevo ministro que antes estaba en Valladolid”. “Esos sí son especialistas en confrontarnos. Llevamos años reclamando la recuperación de las frecuencias y ellos llevan años mintiendo. Como aquí en Salamanca no se comen una rosca, nos quiere perjudicar”, zanjó.