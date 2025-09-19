Grupo Correa marca nuevos límites en automatización y precisión en la feria EMO de Hannover

Grupo Correa estará presente del 22 al 26 de septiembre en la feria EMO Hannover 2025, redefiniendo los límites del sector en automatización y precisión. En el encuentro más relevante del sector de máquina-herramienta, la compañía presentará su nueva imagen, centrada en la automatización, la precisión y las soluciones de alto valor añadido. Bajo el lema “Unveils a new era: precision meets automation”, Grupo Correa ofrecerá a los visitantes una experiencia única que combina tecnología, diseño y un programa de presentaciones que pone de relieve lo mejor de la compañía.

Cada cinco años, la compañía renueva por completo su stand, y esta edición marca precisamente ese momento de transformación. Los visitantes están invitados a acercarse para conocer de primera mano las últimas novedades, que incluyen las tolerancias extremas alcanzadas por la máquina Gantry más precisa, la nueva interfaz Correa HMI del control numérico TNC7, que redefine la conexión entre operador y máquina, y las soluciones automatizadas y multitarea que maximizan la productividad. Lo que antes se consideraba un límite, ahora se convierte en el punto de partida para la innovación industrial, ofreciendo una experiencia única de tecnología y precisión.

“Este stand refleja nuestra evolución y compromiso con la precisión, la automatización y la excelencia industrial”, afirma Carmen Pinto, CEO de Grupo Correa.

Modelo ORIX, la máquina Gantry más precisa

La feria EMO Hannover 2025 será el escenario en el que Grupo Correa presentará su máquina más avanzada y precisa: la Gantry modelo ORIX. Esta innovadora solución, capaz de alcanzar tolerancias extremas, puede combinar tecnologías fresado-torneado, representando lo último en automatización y productividad industrial. Ha sido diseñada específicamente para lograr superacabados de superficies, manteniendo al mismo tiempo una dinámica óptima y una precisión geométrica excepcional en la punta de la herramienta.

Un stand único: tecnología, innovación y demostraciones en vivo

El stand de Grupo Correa en EMO Hannover 2025 se presenta como un espacio único donde tecnología, innovación y demostraciones en vivo se combinan para ofrecer una experiencia completa a los visitantes.

Con 432 metros cuadrados disponibles, la compañía mostrará en la feria, además de la máquina Gantry modelo ORIX, una zona expositiva exclusiva que incluye la tecnología de mandrinado patentada y una maqueta a escala de una máquina de grandes dimensiones que integra fresado y torneado, ofreciendo una visión completa de la ingeniería de Correa.

Además, se llevarán a cabo presentaciones en vivo, donde los visitantes podrán descubrir de primera mano la nueva interfaz Correa HMI del control numérico TNC7, así como soluciones automatizadas y multitarea que maximizan la productividad y redefinen la interacción entre operador y máquina.

Innovación alineada con sectores estratégicos

Las soluciones que se presentan en EMO Hannover 2025 están diseñadas para satisfacer las necesidades de sectores estratégicos, como defensa, aeronáutica, energía y fabricantes de maquinaria de precisión. Cada elemento del stand y cada demostración han sido concebidos para abordar los retos de productividad y eficiencia de estos sectores, destacando la capacidad de Correa para combinar precisión y automatización en entornos industriales de alta exigencia.