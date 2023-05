Igea creará una plataforma política para "expurgar" su pecado de no pactar con el PSOE en 2019

El procurador de Ciudadano, Francisco Igea, ha anunciado este martes tras conocerse que Ciudadanos no participará en las Elecciones Generales del 23 de julio, que inicia la construcción de una plataforma para “sacar del andador en el que va” a Castilla y León y en su caso a España.

El ex vicepresidente asegura que el partido tiene que “expurgar” el “pecado” que cometió hace cuatro años en la Comunidad con esta “penitencia”, en alusión a su no pacto con el PSOE de Tudanca que ganó las elecciones autonómicas pero no pudo gobernar tras el acuerdo entre liberales y populares.

Igea aseguraba en los pasillos de las Cortes antes de la sesión plenaria que no abandonará su partido pero ha mostrado su rechazo a la decisión de no presentarse a las elecciones generales.

"O se presenta a las elecciones o se disuelve, pero lo que no puede hacer un partido es hibernar para aguantar los recursos para otra convocatoria", decía.

Por lo tanto, el dirigente liberal avanzaba que inicia el proceso para “construir” un espacio nuevo para lograr una alternativa en Castilla y León al Partido Popular "ya que solo con el PSOE no es suficiente", pero también y sobre todo para subsanar el “error histórico” que cometió Ciudadanos al no pactar en 2019 con el PSOE.

Igea echaba en cara al PP la “carta de naturaleza" que ha dado al “populismo” de Vox y censuraba que las mismas personas que han cometido “error tras error” en la toma de decisiones sigan al frente de Ciudadanos mientras los votantes han abandonado ya al partido. “Hay que construir sumando”, dijo y no con la expulsión del capital humano, pero añadiendo a personas de fuera de la organización.

Finalmente, Igea señalaba que Ciudadanos es un “pecio” que navega en un canal, el centro, que no es navegable y, como ejemplo, recordaba que hay más españoles que han optado por la papeleta de EH Bildu que por la de Cs.