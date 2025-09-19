Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona interrumpida por un incendio cerca de Medinaceli (Soria)

Un incendio registrado en Benamira, perteneciente al municipio de Medinaceli (Soria), ha obligado a interrumpir durante dos horas la circulación por ambas vías en la línea de alta velocidad de Madrid a Barcelona. La suspensión del tráfico afectó al tramo comprendido entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, según la información facilitada por fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

El fuego, que se originó poco antes de las 14.00 horas por causas vinculadas al tráfico ferroviario, se dio por controlado a las 15.38 horas por parte de la Junta de Castilla y León, si bien desde Adif no se informó hasta pasadas las 16.00 horas del restablecimiento de la circulación, una vez se revisó el estado de la infraestructura, ya que fue necesario cortar la tensión en esta línea de ancho estándar.

Asimismo, Renfe informó de que habilitaba cambios y anulaciones sin coste para los viajeros de los trenes afectados, ya que este corredor comunica Madrid con Barcelona, Logroño y Pamplona.

Actualmente, están trabajando sobre el terreno en este incendio dos agentes medioambientales, una cuadrilla de tierra, tres autobombas, así como un aparato aéreo, según informa la Junta a través del portal Inforcyl. Pese a que no se descartó que se declarada de gravedad dos por la cercanía a la línea de alta velocidad, en este momento se considera que el fuego está controlado, informa Ical.