Se intensificarán esta semana los controles de vigilancia a autobuses escolares

La Dirección General de Tráfico (DGT) realizará más de 300 controles de vigilancia a los autobuses escolares que circulan en Castilla y León desde hoy, 22 de mayo, y hasta el viernes 26, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Los agentes de la Guardia Civil, en colaboración con los de la Policía Local, controlarán especialmente que se circula a la velocidad permitida y que no se hace uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción.

También se realizarán controles de alcohol y otras drogas entre los conductores y debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se prestará especial atención al uso de estos en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, presentó hoy en Soria esta campaña que pone el foco en la seguridad de los vehículos de transporte escolar, “un sector seguro" si se tiene en cuenta las cifras anuales de siniestralidad, pero, a su juicio, aún tienen "margen de mejora”, según destacó.

Esto es así ya que, a pesar de haber sido el primer colectivo de seguridad vial que alcanza el objetivo “visión cero” con cero fallecidos en siniestros de tráfico desde el año 2013, sí se producen siniestros en los que la velocidad inadecuada y las distracciones son sus principales causas.

Tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como los de las policías locales de aquellos municipios que decidan sumarse a la campaña (la ciudad de Soria lo ha hecho), intensificarán las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio y verificarán también, tanto que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo sean los que exige la normativa, como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

Barcones recalcó que desde el 20 de octubre de 2007, los autobuses que se matriculan deben llevar obligatoriamente instalados sistemas de retención (actualmente los llevan más del 60 por ciento de todo el parque de este tipo de vehículos), ya que el cinturón de seguridad es útil en cualquier trayecto, ya sea corto o largo, urbano o interurbano.

Además, agregó que dado que las colisiones laterales y los alcances suponen el 40 por ciento de los siniestros de este tipo de vehículos, desde 2013, todos los nuevos vehículos deben contar también con un sistema de frenado de emergencia que se active automáticamente cuando detecta la posibilidad de una colisión.

Barcones, aprovechó su comparecencia, para referirse a las víctimas mortales de los accidentes de tráfico, que suman 42 en lo que va de año en la Comunidad, una cifra que “jamás se va a normalizar” porque los siniestros “deben y pueden evitarse”. “Este fin de semana fallecieron cuatro personas en la Comunidad”, indicó para detallar que los accidentes de tráfico se producen en su gran mayoría por “descuidos letales, imprudencias evitables y en incumplimientos de las normas que pretenden evitar los mismos”.

León con once es la provincia que más siniestros registró en lo que va de año, a la que le sigue Soria con diez, según apuntó.

La última campaña especial de control y vigilancia sobre transporte escolar se celebró el pasado mes de diciembre, del 12 al 16 de ese mes, y en ella participaron, además de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los de las policías locales de 23 ayuntamientos pertenecientes a Castilla y León.

Durante la semana que duró la campaña, se controlaron un total de 315 vehículos, de los que 87 fueron denunciados, la mayoría por infracciones administrativas relacionadas con la autorización especial para el transporte escolar (56 por ciento), seguida por irregularidades con el seguro de responsabilidad ilimitada para el transporte de viajeros escolares conforme a la normativa (19 por ciento). “Las cifras de controles y vigilancia se moverán en torno a estas cifras. Tengan en cuenta que, en Castilla y León, un total de 35.500 alumnos son transportados a diario en el presente curso 2022-2023, repartidos en 2.046 rutas”, agregó.

La delegada del Gobierno trasladó además, durante su comparecencia, en la que estuvo acompañada por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre y por responsables de la DGT y del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, una serie de consejos que se basan en los análisis que se realizan sobre la siniestralidad en los desplazamientos al colegio.

“Estos datos nos dicen que el 90 por ciento de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar bien en el momento de subir o bajar del vehículo, bien en los instantes inmediatos y, en muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción, ya sea del menor, del conductor del transporte escolar o de los padres”. Para evitar este tipo de accidente se recomienda a los padres respetar las paradas, ir con tiempo suficiente y no esperar a los niños al otro lado de la calzada.

Además, recomendó no pararse nunca detrás del autobús porque no le ven; cruzar siempre al menos tres metros por delante del autobús; dentro del autobús mantenerse sentado y con el cinturón puesto; no correr ni al llegar ni al salir; y obedecer al conductor y al monitor.

Por otra parte, la Dirección General de Tráfico, a través del proyecto ‘Camino Escolar Seguro’ pone a disposición de padres, alumnos, colegios y ayuntamientos, no solo recursos educativos, sino también iniciativas para crear estos caminos escolares seguros que permitan realizar los desplazamientos de ida y vuelta a la escuela a pie, en bici o en transporte público.