La Junta avanza en la recuperación de las viviendas afectadas por los incendios de este verano

La oleada de incendios forestales de este verano en Castilla y León ha afectado, entre otros bienes, a viviendas y sus enseres domésticos además de edificaciones complementarias ubicadas en los municipios que han sido asolados por estos incendios forestales.

La Junta contrató a través de diversas órdenes de emergencia las obras necesarias para el desescombro y consolidación de las viviendas y edificaciones afectadas, destinando un presupuesto que alcanza, hasta la fecha, los 3,2 millones de euros.

En el caso de la provincia de Salamanca, el presupuesto para estas actuaciones ha superado los 280.000 euros, destinados a los municipios de Puertas (Cerezal de Puertas y El Groo), Villaseco de los Reyes (Gejo de los Reyes) y Espadaña (Pedernal).

Además, la Junta ha concedido ayudas directas a los afectados con el objetivo de reponer el derecho a disfrutar de una vivienda para quienes se han visto privados de ella por causa del fuego, recuperar arquitectónicamente un patrimonio edificado degradado y promover la revitalización económica de núcleos rurales de acusada debilidad demográfica. En el caso de la provincia de Salamanca las ayudas han sido de 402.450 euros. Las familias beneficiarias se ubican en los municipios de Cerezal de Puertas, El Groo y Gejo de los Reyes.

De este modo, la Junta de Castilla y León trabaja para devolver a las familias la estabilidad de sus hogares, cuidar el entorno rural y mantener la población que allí reside.

La directora general de Vivienda, María Pardo, ha visitado este viernes las obras de recuperación que se están llevando a cabo en la localidad salmantina de Puertas junto con el alcalde Vidal Rodríguez.