Los jóvenes del PP se implican en la campaña electoral

Zamora ha acogido esta tarde un encuentro de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Castilla y León con las delegaciones provinciales para intercambiar ideas y abordar las principales inquietudes de los jóvenes de hoy, que pasan por el empleo y la vivienda principalmente.

Pero también ha sido un cónclave en el los jóvenes del PP han reafirmado su compromiso e implicación en la campaña electoral que se avecina de cara a las eleccione autonómicas previstas para marzo del año que viene.

Lo aseguraba la presidenta de NNGG en Castilla y León, Andrea Ballesteros: "Tenemos mucho que decir y seremos la correa de transmisión de los mensajes del presidente Fernández Mañueco para que lleguen a toda la ciudadanía y, en nuestro caso, a los jóvenes de la comunidad".

La también concejal en el Ayuntamiento de Burgos aseguraba que su trabajo en los próximos meses será el de trasladar que Castilla y León es buen sitio para vivir y del que sentirse orgulloso. "Eso es lo que haremos este fin de semana, coser esa estrategia y de hacer balance también de lo que hemos hecho y cómo podemos seguir mejorando”, decía.

El secretario regional del partido, Francisco Vázquez, también participaba en este encuentro, donde aseguraba que el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026 se van a volcar precisamente en resolver los problemas de los jóvenes. Asimismo, pedía a las Nuevas Generaciones que estén en conexión directa con la calle, y que enriquezcan el programa con el que concurrirá el partido a los comicios de marzo con sus reflexiones y aportaciones.

Finalmente, el presidente provincial del PP de Zamora, José María Barrios, destacaba el valor de este tipo de encuentros para posicionarse políticamente dentro de los cauces del partido.