La Junta mantendrá los descuentos del 20% en los abonos de las líneas de autobús interurbano y el 25% en alta velocidad

La Junta de Castilla y León mantendrá los descuentos del 20 por ciento en los abonos para viajeros recurrentes de las líneas de autobús interurbanas, así como el 25 por ciento que financia en los títulos multiviaje de la alta velocidad ferroviaria de media distancia en aquellas líneas declaradas de Obligación de Servicio Público. A todo ello suma la gratuidad del Bono Rural para el Transporte a la Demanda en la Comunidad.

Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por Ical avanzaron que la decisión del gabinete de Alfonso Fernández Mañueco, que reúne este jueves al Consejo de Gobierno, será mantener los descuentos al transporte público que corrían a cargo de las arcas autonómicas, una vez que hoy decaen las subvenciones que financiaba el Gobierno central, al ser rechazado ayer el denominado decreto ómnibus por el Congreso de los Diputados.

De esta forma, los ciudadanos de Castilla y León podrán seguir beneficiándose, de momento, de la rebaja del 20 por ciento en el abono de los autobuses que cubren líneas interurbanas en la Comunidad, si bien pierden el 30 por ciento adicional que se financiaba con cargo a los fondos de la Administración General del Estado. Hasta ahora, los viajeros recurrentes que adquirían un bono multiviaje veían reducido su precio en un 50 por ciento, por lo que desembolsaban sólo la mitad.

A partir de este jueves la situación cambia tras el ‘no’ del Congreso de los Diputados al Real Decreto que contemplaba la continuidad de estas ayudas al transporte hasta el primer semestre. Su origen se remonta a 2022 cuando el Gobierno arbitró una serie de medidas para hacer frente al encarecimiento de los combustibles debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con el objetivo de ayudar a la población y contener la inflación.

De la misma manera, los abonos gratuitos de las líneas de autobús estatal seguirán vigentes hasta abril, cuando finaliza su validez. Además, a partir del 1 de enero activó un sistema de descuentos de, al menos, el 50 por ciento para promover el uso de la bicicleta compartida, que también decae.

Alta velocidad: 25%

Por otra parte, la Junta garantiza la bonificación del 25 por ciento de los abonos de tren para viajeros recurrentes de alta velocidad de media distancia, lo que en 2024 supuso un desembolso de 8,02 millones de euros. No obstante, a todo ello se unía un 50 por ciento que asumía el Gobierno, a través de Renfe, de forma que el precio se incrementará desde este jueves para los que lo adquieran.

La bonificación incluye los trayectos: Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia, Medina del Campo-Madrid, desde el 1 de enero de 2023. Posteriormente y desde el 1 de febrero de 2023, se sumaron los de Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora. Por último, el 9 de marzo de 2023 se añadía: Zamora-Sanabria, Zamora-A Gudiña, Sanabria-A Gudiña y Sanabria-Ourense.

Desde el 1 enero, además de estar empadronado en cualquiera de los municipios de Castilla y León, para poder adquirir títulos de transporte multiviaje con la bonificación del 25 por ciento de la Junta, los ciudadanos deberán haber formalizado al menos un 60 por cientodel total de los viajes de los títulos de transporte multiviaje, a excepción del título multiviaje tarjeta plus 30-50 en el que el porcentaje de formalizaciones se calculará sobre el número mínimo de viajes de dicha tarjeta, no sobre el número total de viajes adquiridos.

En caso de que no se alcance este uso mínimo en los títulos de transporte multiviaje, no se podrán adquirir nuevos títulos con la bonificación del 25 por ciento de la Junta, durante un plazo de 150 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de caducidad del abono que no alcance el mínimo de formalizaciones, si bien sí podrán adquirirlo sin la citada bonificación.

Renfe

Renfe aclaró que mantiene la vigencia de los abonos gratuitos para viajeros frecuentes ya emitidos para viajar hasta el 30 de abril (fecha en la que finaliza su vigencia) en los servicios de Cercanías y Media Distancia. Por su parte, los abonos Avant ya expedidos seguirán siendo válidos hasta que se consuman los billetes. No obstante, a partir de este jueves no se podrán adquirir más abonos o títulos con descuentos.

Tras el rechazo el Real Decreto en el que estaban incluidos estos abonos, decae la prórroga de la gratuidad y de los descuentos al transporte público ferroviario. La comercialización de billetes y abonos con las tarifas vigentes antes de septiembre de 2022 será aplicable a través de las máquinas autoventas y taquillas desde este jueves, habilitándose la adquisición en el resto de los canales de ventas de forma progresiva.