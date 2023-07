Lanzan por segunda un producto químico en las fiestas de Cigales (Valladolid)

La Guardia Civil investiga a esta hora la utilización de una sustancia química esta madrugada, por segunda vez, en las fiestas patronales de Cigales (Valladolid), si bien las primeras actuaciones descartan que fuera gas pimienta, por los efectos detectados. Poco después de las 04.00 horas, se registró este nuevo incidente con hasta 13 personas afectadas, ocho mujeres y cinco hombres, según Cruz Roja Española, si bien desde el instituto armado hablan de once afectados.

Más Noticias Sucesos Seis heridos con gas pimienta durante la verbena de Cigales

En concreto, el dispositivo de Cruz Roja atendió a 13 personas, de las que cuatro fueron trasladas al centro de salud de la localidad en una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl y el resto recibieron el alta in situ, tras recibir asistencia por el equipo de la entidad y por personal sanitario del centro de salud que se personó en el lugar a los pocos minutos. Los afectados presentaban vómitos, mareos y malestar.

Asimismo, el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, explicó a Ical que creen que no fue gas pimienta el agente químico utilizado, ya que los afectados no presentaban irritación en los ojos, si bien señaló que los hechos continúan investigándose por la Guardia Civil, que no quiso confirmar si se habían utilizado globos con esta sustancia. Además, señaló que todos se encuentran bien, tras pasar en algunos casos “mala noche”.

Igualmente, el regidor explicó que al ser la segunda vez que ocurre en este caso ninguna persona fue trasladada a Valladolid, como la noche anterior, sino que les dieron agua y asistencia, ya que algunas personas sufrieron hasta ataques de ansiedad. Tan solo dos personas, dijo el alcalde, requirieron oxígeno para reponerse. La Guardia Civil continúa con sus actuaciones para identificar y detener al autor o autores de estos hechos.

En la madrugada del sábado al domingo, al finalizar la actuación de la orquesta, sobre las 05.30 horas, una persona todavía no identificada por la Guardia Civil habría tirado al suelo algunos globos que contenían lo que podría ser aerosol de autodefensa (probablemente gas pimienta). Al explotar, seis personas se vieron afectadas por la inhalación del gas. Dos de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital por sufrir dificultades respiratorias.

Las fiestas, en honor a Santa Marina en Cigales, continúan este lunes y martes, ya que su finalización está prevista el miércoles con una misa en la ermita de Nuestra Señora de Viloria. El alcalde del municipio aseguró que se reforzará la seguridad para evitar que vuelva a ocurrir, si bien reconoció la dificultad de detectar al presunto autor al formarse multitudes.