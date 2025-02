El líder electo del PSOE asegura que Mañueco "confunde estabilidad con su propia comodidad"

El secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, prosigue con su particular tourné por toda la comunidad e incluso fuera de ella, como ayer en un acto de partido en Zaragoza, para darse a conocer y explciar algunas de las ideas de lo que quiere que sea el partido del puño y la rosa de la comunidad para ser alternativa a la Junta, que concretará cuando sea entronizado durante el XV Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León que se celebrará en Palencia los días 22 y 23 de febrero.

Y este domingo le ha tocado el turno a las Juventudes Socialistas de la comunidad, con cuyos responsables se ha reunido el también alcalde de Soria para trasladarles sus proyectos y el del partido para dar respuesta a los problemas de los jóvenes, que tienen que ver sobre todo con el acceso al empleo y la vivienda.

En este sentido, Martínez advertía de que la última Ley de Juventud autonómica es de hace dos décadas y hdenunciaba el "abandono" que los jóvenes están sufriendo por parte de las administraciones públicas".

El líder socialista defiende la puesta en marcha de políticas de ayuda al emprendimiento desde el sistema educativo e incluso desde niveles anteriores, como primaria o secundaria", para que los jóvenes puedan tener otra salida laboral.

"Creo que es una asignatura pendiente", decía Martínez, quien se comprometía con las JJSS a "escalar" estas medidas al ámbito autonómico.

Por su parte, el secretario general electo de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, Diego Vallejo, trasladaba al secretario regional electo su malestar porque la Junta no haya comparecido para abordar los problemas que afectan a los jóvenes de la Comunidad, como la falta de oportunidades y la despoblación, y apostaba por fortalecer el papel de las comarcas para poder desarrollar su vida en los lugares que les han visto nacer.

Inestabilidad política

Por otro lado, Martínez aprovechaba este encuentro con los jóvenes del partido, para denunciar la "inestabilidad e inacción política" que se vive en Castilla y León y afear a Mañueco que esté "tan cómodo" en esta posición en lugar de atender los problemas de la comunidad.

"Está confundiendo estabilidad con su propia comodidad y, lamentablemente, no está pensando en la de los castellanos ni la de los leoneses, que están viendo cómo pasa el tiempo permanentemente y se eternizan los problemas", decía Martínez, en declaraciones recogidas por Efe.

El líder del PSOE aseguraba que el Ejecutivo autonómico "ni está ni se le espera", porque "no se mueve, no tiene proyecto político y no tiene voluntad".

Además, advertía de que están dejando pasar oportunidades importantísimas como el uso de fondos europeos, mientras "siguen haciendo oposición al Gobierno de España".

Finalmente, llamaba a hablar de los fondos de desarrollo regional y de cohesión territorial, "que son absolutamente claves", decía, porque la despoblación "no se corrige solamente dando servicios, sino generando también competitividad en los territorios".