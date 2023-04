Mañueco alienta a pisar las calles y a teñir de azul a toda Castilla y León

Segovia fue la ciudad elegida por el Partido Popular para la presentación oficial de los candidatos de la formación a las alcaldías de más de 20.000 habitantes. Y para respaldarlos no podían faltar tanto el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como el nacional, Alberto Núñez Feijóo para arropar a Raquel González, J. De la Fuente, Alicia García, Cristina Ayala, Avelino Álvarez, Margarita Torre, Gúzman Gómez, Sergio Montoya, Alfonso Polanco, Marco Morala, Carlos García Carbayo, Belén Izquierdo, Jesús Julio Carnero y Jesús María Prada.

Y allí Alfonso Fernández Mañueco alentó a los candidatos a no relajarse y «pisar las calles» para conseguir que «las urnas se llenen de votos para el PP» y, con ello, se logre «teñir de azul Castilla y León».

Fernández Mañueco aseguró que este próximo 28 de mayo es una gran oportunidad para que Castilla y León «le saque una tarjeta amarilla al sanchismo, anticipo de la roja en las generales, y echemos a Sánchez de la Moncloa». «Tenemos que alejar las políticas del sanchismo de ayuntamientos y diputaciones. Tenemos que recordar que, en los municipios de Castilla y León, los candidatos del Partido Socialista tienen, en realidad, el mismo nombre y apellido: Pedro Sánchez. El sanchismo es la bronca, es el ruido en la política. Es la manipulación de la verdad. Es el humo y la nada. Es atacar a quien no piensa igual, a quien no es de los suyos. El sanchismo no ofrece nada a esta tierra, sólo desprecios, olvidos, radicalismos y chapuzas, muchas chapuzas», aseveraba.

Mañueco bromea junto a Núñez Feijóo Nacho Valverde/Ical

Asimismo indicaba que «Sánchez nos manda a sus ministros a que vengan a hacer turismo electoral a Castilla y León. Actúan en tres tiempos: vienen, insultan y se van. Nunca vienen a solucionar nada. Y acaban de estrenar otra modalidad de ataque a Castilla y León: insultos desde el Congreso, como hizo el otro día la vicepresidenta Ribera. La misma que se empeñó en cerrar la estación de Navacerrada, ahora nos ataca con mentiras y bulos sobre nuestros consultorios locales y escuelas rurales. Es la vicepresidenta fake» afirmaba.

Por ello, aseguraba que «el PP, con Núñez Feijóo a la cabeza, es el único partido que piensa en todos y en clave de futuro. El PP es el único remedio para hacer frente al sanchismo de forma eficaz y útil. Tenemos el mejor partido, el mejor proyecto, los mejores candidatos y el mejor líder nacional».

Mientras, Núñez Feijóo ha destacado el valor de los últimos resultados conseguidos en Castilla y León: «Ganar siempre es muy difícil y es lo que se ha hecho aquí desde hace mucho tiempo», a lo que ha añadido que ésta ha sido una tierra generosa con nuestro partido y que contribuido a la vertebración de España. Y no se ha olvidado tampoco de felicitar a los 450 representantes del partido que ya han ganado en estos comicios sin pasar por las urnas.

En representación de los alcaldes, tomaba la palabra el anfitrión, José Mazarías, quien resumía la política que realizan en cercanía y disposición para trabajar y buscar lo mejor para los vecinos, y afirmando que el 28-M el mejor premio será la confianza. «Ya nos cansamos de falsas promesas que alejan de la política real y verdadera», a lo que añadía que «cada uno de nuestros municipios y ciudades valen la pena».