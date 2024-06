Mañueco pide "dejar claro" en las urnas este 9-J que el tiempo de Pedro Sánchez "se ha agotado"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL) y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tuvo un cierre de campaña de las elecciones europeas frenético. En dos actos celebrados en Valladolid y Salamanca, el líder popular volvió a pedir el voto para su formación para frenar a Pedro Sánchez. En este sentido, volvió a hacer un llamamiento a los castellanos y leoneses para que acudan masivamente el próximo domingo 9 de junio a las urnas, en las elecciones europeas, y las llenen de papeletas del PP para dejar claro a Pedro Sánchez que "su tiempo se ha agotado".

En este sentido, lamentó que el presidente del Gobierno de España solo esté preocupado por "sus intereses personales y los de su familia", y criticó que continúe sin dar explicaciones en el Parlamento sobre las imputaciones que pesan sobre su mujer, a la vez que hizo referencia a las acusaciones conocidas hoy sobre un hermano del presidente del Gobierno. “Todo que se sitúa alrededor de Sánchez huele a podrido, mentiras y corrupción”, subrayó.

Además, advirtió que no es el momento de bajar los brazos y pidió concentrar el voto en el Partido Popular para lograr una victoria contundente el domingo que muestre el camino de salida a Sánchez y comience el cambio que necesita España. “Si el voto se divide, Sánchez se queda en La Moncloa”, recordó el presidente popular.

Fernández Mañueco también explicó que el voto al PP en estas elecciones el voto de la “dignidad de todos los que estamos convencidos de que España necesita otro presidente” y por el futuro de Castilla y León y de España pidió el voto a todos los que en las pasadas elecciones generales dieron su apoyo al PP. Votando al PP ganamos todos: gana España, gana Castilla y León y gana Valladolid”.

En su intervención también contrapuso la gestión del Partido Popular, sinónimo de desarrollo económico, de servicios públicos de calidad, de “apoyo al campo”, de defensa de la Constitución y la igualdad, con la gestión del Gobierno socialista y aseguró que “necesitamos una Europa fuerte contra la corrupción, las mentiras, los abusos y la amnistía de Pedro Sánchez. Basta ya de división, de enfrentamiento, de polarización, de señalar a jueces y periodistas y de corrupción”, declaró.

Por último, Fernández Mañueco también aprovechó este acto para destacar la valía de Raúl de la Hoz y la importancia de su trabajo en el Parlamento Europeo en favor de Castilla y León, a la vez que agradeció a todos los afiliados del PP el trabajo durante una campaña electoral que calificó de extraordinaria.

"La mejor herramienta"

Por su parte, en el acto en Valladolid, el candidato del PP, Raúl de la Hoz, afirmó que “para evitar que el 9 de junio pierda España y gane Sánchez tenemos la mejor herramienta, que es votar al Partido Popular. Votando al PP podemos cambiar el futuro de nuestro país y el presente de esta tierra”.

“Tenemos que intentar abocar a España y a Castilla y León a un futuro absolutamente diferente al que estamos viviendo. A un futuro sin mentiras, sin engaños, sin bulos, sin fango, sin corrupción, sin socialistas ansiosos de poder, sin políticos únicamente entregados a servirse a sí mismos. Queremos un futuro en el que se respeten los valores esenciales de la Constitución y en el que se respete la armonía, el diálogo y la sensatez. Queremos un futuro en el que los políticos miremos a los ojos de los ciudadanos para decirles aquí estamos, a vuestro lado, para trabajar por vosotros”, señaló el dirigente popular.

Raúl de la Hoz también manifestó que “algunos creen que este es un momento de dudas, de desesperación, de inseguridad, pero yo creo que este es un momento de esperanza en el futuro, en una España en la que hoy más que nunca creemos y a la que vamos a expresar nuestro amor el domingo. No podemos dejar que ganen las elecciones la corrupción ni la amnistía. Tampoco podemos dejar que las gane el amigo de los terroristas, de los independentistas y de Puigdemont. No podemos dejar que las ganen aquellos que quieren acabar con la Constitución Española, con el principio de división de poderes, con la prensa. No pueden ganarlas los que atacan a los jueces.”