Marta Fernández se prepara para “disfrutar” y “luchar” por las medallas en los próximos Juegos Parlímpicos de París

La nadadora paralímpica Marta Fernández está preparada para “disfrutar” de los próximos Juegos Paralímpicos, que se celebran del 28 de agosto al 8 de septiembre en París, y espera con ganas disfrutar de unos Juegos “sin Covid”. Así lo indicó Burgos, durante el evento ‘Camino a París’ que organizó CaixaBank en la Casa del Cordón, sede de la Dirección Territorial de la entidad en Castilla y León.

Sin ser aún “consciente” de lo ocurrido en Tokio en 2021, cuando, en su debut en unos Juegos Paralímpicos la burgalesa se alzó con una medalla de oro, plata y bronce, la deportista se mostró hoy preparada para “luchar” por las medallas en esta próxima edición de los Juegos. Destaca además que quiere ir a “disfrutar”, tanto ella como su familia, especialmente porque reconoce que no ha conocido esta competición sin la pandemia.

“Quiero disfrutarlos con mis familiares allí. Saber qué son unos Juegos sin Covid, que esté una piscina llena y podamos salir de la villa olímpica, porque en Tokio no se podía”, afirmó hoy durante el evento.

CaixaBank es patrocinador oficial del Comité Paralímpico Español desde 2019 y organizó hoy en Burgos el noveno acto de esta iniciativa ‘Camino a París’, que en una lluviosa tarde de junio contó con la burgalesa Marta Fernández como protagonista. En el acto estuvo acompañada de su segunda entrenadora, Rebeca Aguado, así como de la periodista deportiva Almudena Ribera, encargada de moderar el acto.

Durante la charla la nadadora explicó a los asistentes cuáles son sus entrenamientos y cómo afronta cada prueba. Asimismo, se refirió al reto que supone la preparación de una prueba de élite, y la importancia de equiparar el deporte olímpico y paralímpico. Indicó así que ambos son deportes de élite que requieren del mismo nivel de dedicación y profesionalismo.

Al hilo de esto, la moderadora recordó que este año habrá una equiparación de los premios económicos por las medallas logradas tanto en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos, algo que no había ocurrido hasta este año. “El esfuerzo es el mismo. Somos deportistas sin adjetivos detrás”, afirmó al respecto Fernández, que agradeció la labor de los jugadores más veteranos para lograr esto. “Nos han ido abriendo camino, pero quedan muchas cosas por hacer”, recordó.

Con respecto a su entrenamiento, Fernández explicó que el “desafío” que supone prepararse para estas pruebas de élite, porque requieren de “dedicación, disciplina y sacrificio”. “Para mí, el reto no solo está en la competencia, sino también en cambiar la percepción que la sociedad tiene del deporte paralímpico. Es esencial que se reconozca que, al igual que los deportes olímpicos, el deporte paralímpico también es de élite. Ambos requieren la misma entrega y profesionalismo", destacó.

La burgalesa combina además sus entrenamientos, de unas cuatro horas diarias, con su trabajo, y detrás de ello está también un trabajo de alimentación y descanso importante. En este punto, su segunda entrenadora explicó que la preparación que lleva es “intensiva y meticulosa”. “Trabajamos juntas para pulir cada aspecto de su rendimiento, desde la técnica hasta la mentalidad. Cada sesión es crucial para asegurarnos de que está en su mejor forma para las competiciones. El nivel de esfuerzo y dedicación que Marta muestra es una prueba de que el deporte paralímpico merece el mismo respeto y reconocimiento que el deporte olímpico. Ambos son igualmente exigentes y prestigiosos”, afirmó.

En este punto, aseguró que las palabras “esfuerzo, constancia y dedicación” son las que mejor definen a Fernández. Esta última reconoció también que aquellos días en los que no está al cien por cien, encuentra el ánimo y la chispa para seguir en sus compañeros de equipo. “Tengo grandes ganadores al lado, y cuando no tengo las energías, ellos pueden. Cuando uno no puede, tiran los de al lado”, concluyó.

El evento celebrado en Burgos es la novena parada del recorrido que simula el camino de la llama paralímpica y que puso de manifiesto el apoyo de la comunidad de Castilla y León a Marta Fernández. Durante el mismo, la deportista destacó que “el camino va a ser largo y la marca es muy complicada”, pero aseguró que irá paso a paso y disfrutará del camino “luchando, como siempre, hasta el final”. Fernández, que ya cuenta con tres medallas de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, acaba de batir su récord del mundo de 50 mariposa, logrando la mínima para los Juegos de París 2024 en 100 libre S3, informa Ical.

En este encuentro, la deportista estuvo acompañada también por representantes de los principales clubes deportivos de Burgos, así como de responsables de la entidad financiera y de asociaciones del tercer sector, entre otros. La directora de All in One de CaixaBank en Burgos, Patricia Arribas, ejerció de anfitriona del encuentro y destacó la presencia de Marta Fernández hoy en la capital como un “testimonio del compromiso y la dedicación necesarios para superar obstáculos”. “Sois un ejemplo de ambos valores y de inconformismo”, añadió.