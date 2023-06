Mazarías apuesta para Segovia por "un gobierno en minoría"

El candidato del PP a la Alcaldía de Segovia, José Mazarías, ganador de las Municipales, con 12 concejales, remarcó hoy que el próximo mandato corporativo “será un gobierno en minoría que tratará siempre apoyos con todos los grupos políticos”. Tras concluir una ronda con todos ellos, PSOE, Vox, IU, Segovia en Marcha y Ciudadanos, dijo: “no me escondo si digo que voy a buscar acuerdos con todo el espectro para todos los objetivos que tenemos”. Mazarías no va a ofrecer pactos con ninguno de ellos, no buscará la mayoría absoluta.

Tras concluir la última de estas reuniones con la candidatura de Ciudadanos, Mazarías dijo a los medios de comunicación que a todos les ha dicho que “me encantará tener su apoyo para algunos de los objetivos y si no lo encuentro con unos iré buscándolo con otros, habrá mas dificultades pero seguramente eso promoverá la opinión que han trasladado los segovianos”.

El concejal electo del PP confesó, en cuanto al resultado de la petición de esos apoyos, que “ la mayoría de los grupos, aunque me los puedo imaginar, no nos lo han comunicado”. Las distintas candidaturas aseguraron a la candidatura popular que “cada uno tiene su posicionamiento ideológico y político, que se traducirá el día 17 en su apoyo o apoyar otras alternativas. No se definido en ese momento”. Mazarías les ha ofrecido a todos los mismo, que le den su apoyo y confianza.

Además, José Mazarías insistió en que va a respetar la voluntad de los segovianos que han votado por el diálogo y por el entendimiento. “Esa es la encomienda de los ciudadanos y voy a seguir ese mandato, que dialoguemos entre todos”. De nuevo, subrayó que no va a ofrecer un pacto a nadie. “Seguramente para mí sería lo más cómodo, con 12 concejales, buscar el acuerdo con un grupo que nos diera la solvencia de tener una mayoría absoluta pero los segovianos quieren que todas las opiniones se pongan encima de la mesa y sean escuchadas y es lo que voy a hacer”, argumentó.

El candidato del PP a la Alcaldía de Segovia trasladó al resto de formaciones, PSOE, Vox, IU, Segovia en Marcha y Ciudadanos que buscan respetar la voluntad del voto expresado en las urnas, utilizando el diálogo con todos los grupos político con todo el espectro, para estar por encima de las ideologías “lo importante es Segovia”.

Estos días ha habido “una mesa por Segovia”, con todos los partidos, “con la intención de fijar posiciones de cara al inminente pleno de investidura y los primeros pasos para poner a Segovia a funcionar, en movimiento”. Mazarías reiteró su apuesta por el diálogo y el entendimiento, para “ huir de la bronca política y por el bien Segovia, de la convivencia política y por el bien y el futuro de los proyectos que vamos a encabezar para Segovia”. A través de diálogo, el PP va a intentar “ese espacio de entendimiento que nos de esa estabilidad”, sentenció.

Los encuentros ha sido ordenados siguiendo el número de votos: PSOE (7 concejales), con el equipo de Clara Martín; Vox (2 ediles), que encabeza Esther Núñez; Izquierda Unida (2 concejales), con Ángel Galindo de número 1; Segovia en Marcha, con un escaño para Guillermo San Juan y Ciudadanos, con otro escaño para Noemí Otero.

Sobre el Pleno de investidura del sábado 17, está sin concretar la hora, podría ser a las 12.00 horas y sigue adelante el tema de protocolo e invitaciones pero “no lo tenemos cerrado”, declaró Mazarías. Ese mismo día, el nuevo alcalde de Segovia dará a conocer la distribución del equipo de Gobierno. “Vamos a llamarles a partir de ahora Áreas de Gobierno no concejalía, con las personas que estén al frente”, subrayó.

Sobre la transición al frente del Ayuntamiento de Segovia, del equipo de Gobierno de Clara Martín (PSOE-IU), al que ha salido de las urnas, sigue adelante. Tuvieron otra reunión ayer por la tarde y se van a seguir reuniendo la próxima semana. “Nos están contando cuál es el estado de los proyectos, cuál es la situación del Ayuntamiento”, matizó José Mazarías.