Miles de castellanos y leoneses se echan a la calle para celebrar el triunfo de España en la Eurocopa 2024

Miles de castellanos y leoneses se echaron a la calle para disfrutar el triunfo de la Selección Español en la final de la Eurocopa ante Inglaterra. Desde primera hora la gente animados por las pantallas gigantes que pusieron la mayoría de ayuntamientos de la Comunidad y ataviados con camisetas rojas, los espacios habilitados por los Consistorios, se quedaban pequeños para acoger a tanta gente que quería ver junto a sus amigos un nuevo triunfo de la selección nacional.

La más multitudinaria fue la de Valladolid, ya que en el paseo central de la Acera de Recoletos no cabí ani un alfiler. A la saga le seguía la Plaza Mayor de Salamanca, que con los colores de la bandera de España decorando la fachada del Ayuntameinto, miles de salmantinos animaban con todas sus fuerzas para que la Selección Española de Fútbol obtuviera su cuarta Eurocopa.

Aspecto de la Acera de Recoletos de Valladolid Rubén Cacho Ical

La Plaza Mayor de Palencia, la de Burgos, la de Soria la de Zamora, la Plaza del Azoguejo en Segovia, o la Plaza de la Encina de Ponferraba también vivían un ambiente escpectacular, en una noche que podía ser histórica para el fútbol español, y al final lo fue gracias aun gol en los últimos minutos por parte del jugador de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal.

La afición de Salamanca celebra el triunfo de España en la Plaza Mayor David Arranz Ical

Fue una noche de nervios, los castellanos y leoneses se modrían las uñas esperando un gol de España, que en el primer tiempo no quiso llegar a pesar de "La Roja" llevaba la manija del partido y estaba siendo superior a Inglaterra. Pero en el primer minuto de la segunda parte Nico Williams abría el marcador y hacía que los ciudadanos de la Comunidad que estaban disfrutando del partido en las pantallas gigantes saltaran de alegría. Pero aún quedaba mucho tiempo.

Tanto que un gol del inglés Palmer en el minuto 73 de partido hacía saltar las alarmas y ponía a los castellanos y leoneses no los nervios a flor de piel. Pero el gol de Oyarzabal a poco más de tres minutos para el final volvía a llevar la alegría a las principales plazas de la Comunidad. Pero no había acabado el partido y si no llega a ser por la cabeza salvadora de Omo pasado el minuto 90, el título no habría caído para España.

Eso sí con el pitido final del árbitro francés que dirigió la final el jubiló se instaló en toda Castila y León, y los gritos de alegría, los abrazos, los claxons de los coches y los "¡Viva España!" inundaron las principales calles de Castilla y León, y de toda España, en una fiesta que durará hasta altas horas de la madrugada.

Los palentinos celebran el triunfo de la Selección Española Brágimo Ical

Lo que está claro es que la instalación de pantallas gigantes de los numerosos ayuntamientos en las que se instalaron fue un auténtico acierto, ya que permitieron a los castellanos y leoneses vivir una jornada única e histórica para el fútbol nacional, que acabó con la cuarta Eurocopa de su historia.