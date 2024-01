Motauros despide su edición 24 con un nuevo récord de inscripciones, con un total de 18.212

Motauros se despide hasta su 25 edición con 18.212 inscritos, casi 1.000 más que en 2023. “A mí no me gusta hablar de récords. El objetivo era alcanzar las cifras de otros años. Al principio se puso un poco complicado, con las condiciones adversas de la meteorología, pero la gente ha vuelto a confiar en Motauros. Es un balance muy positivo, porque no esperábamos subir las cifras de años anteriores y estamos muy contentos”.

A Motauros no sólo han llegado desde la provincia de Valladolid, también lo han hecho desde diferentes puntos de España, como Galicia y Andalucía, además de países vecinos, como Portugal, que cada año cuenta con más presencia, Francia, Italia y Alemania. “Siempre hemos tenido a gente internacional, incluso, en ediciones anteriores, de Moscú y Polonia. Este año han estado con nosotros casi todos los presidentes de los motoclubes de Portugal. Les gusta mucho Motauros, les gusta la forma de estar, de entender la música y de entender la acampada”.

Juan Carlos Ruiz ha destacado de estos cuatro días el ambiente que se ha vuelto a vivir en la acampada, repleta de personas, de comidas en hermandad y de hogueras, donde se han gastado unos 480.000 kilos de leña.

Ahora, la organización ya está con la vista puesta en la edición del próximo año, momento en el que Motauros celebrará su 25 aniversario. “La gente está ilusionada y preguntándonos lo que haremos. Nosotros seguiremos trabajando en la misma línea y mejoraremos instalaciones, algo que he pedido específicamente, porque es necesario. La línea será la misma, pero con más actividades”.

Durante los cuatro días de la concentración el pinar de Valdegalindo de Tordesillas (Valladolid) ha congregado a miles de personas, que han disfrutado de conciertos, las acrobacias de Jaque & NH Pina Stunt Team, la excursión a Medina del Campo, charlas, conferencias, eventos solidarios y, sobre todo, mucha hermandad.

El cierre de esta 24 edición ha tenido lugar con la entrega del Premio Clavidor 2024 a la periodista Natacha Alfageme, reportera de MotoGP desde 2014 y que, en breve, afrontará su undécima temporada en el Mundial de Motociclismo. La periodista, que se ha llevado su peso en vino, se ha sentido muy agradecida por este agradecimiento “porque cuando te llaman de algo de casa, como esto, siempre te hace más ilusión”. Junto a ella estuvieron los Padrinos de Honor, Jaume Masià, campeón del mundo en la categoría de Moto3, y Víctor López, primer español en ganar una carrera en la Isla de Man, acompañados por la piloto Begoña Pereda.

Además, se ha premiado la ayuda y colaboración de diferentes instituciones, como al alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira; el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso; a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, que ha recogido la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar; Bomberos; Protección Civil; Cruz Roja; Guardia Civil; Policía Municipal y el Motoclub la Trazada de Medina del Campo.

Otros de los galardones han sido para el primer inscrito, Santiago Rivas, ‘El motero solitario’; al piloto de mayor edad, Andrés Zarzuelo, de 82 años; al motoclub nacional con más inscritos, Ruedas Raras; al motoclub internacional con más inscritos, Jabalíes do Asfalto Vinhais (Portugal); y al motoclub internacional más fiel, Jabalis, de Portugal, entre otros

Para finalizar se han sorteado varios regalos: cursos de conducción de Avata, Discoverybike y de la Chicho Lorenzo School; cazadoras de Motauros; ruedas Continental, seguros de Mortard; un bono de la Asociación de Hoteles de Valladolid, una estancia en el Palacio de las Salinas de Medina del Campo y una moto Benelli.

La 24 edición de Motauros ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Tordesillas, el Ayuntamiento de Medina del Campo, la Diputación de Valladolid, la Delegación del Gobierno, la Junta de Castilla y León, Motoclub Tordesillas, Monster, Caja Rural de Zamora, Continental, Action Service, Benelli, Exclusivas Aparicio S.L. Ruta N VI, Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Valladolid, Rodando con Noonan, Asociación de Motoclubes de Valladolid, Clavidor, Pastelería y Dulces Galicia, Olivamente, Grupo Cerdeira, Puleva, Moto-Ocasión, 5coches.com, Autocyl, Motocyl, Los Toreros y Doña Carmen.