Una mujer da a luz en plena calle en Palencia con la ayuda de viandantes y la Policía Local

No se trata de una película, es un hecho real. Un mujer tuvo que dar a luz en plena calle, en la capital palentina, al no darla tiempo a llegar a un centro hospitalario. Pero la solidaridad volvió a demostrarse entre los ciudadanos y la mujer no estaba sola, un grupo de viandantes y agentes de la Policía Local atendieron en todo momento para se produjera un final feliz.

Y es que una mujer de unos 30 años ha dado a luz en la madrugada de este sábado 25 de noviembre en plena calle en Palencia con la ayuda de los viandantes, la Policía Local y los servicios de Emergencia de Sacyl, que la atendieron ya en el interior de un vehículo.

La sala de operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibía una llamada poco después de las seis y media de la madrugada en la que pedían asistencia para una mujer que estaba dando a luz en la vía pública, a la altura del número 5 de la calle Rizarzuela de Palencia, según informa el 1-1-2.

El centro de emergencias dio aviso de esta solicitud a la Policía Local de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, al tiempo que uno de los médicos del centro coordinador proporcionaba indicaciones por teléfono a los viandantes y agentes de la Policía Local que ya estaban asistiendo a la parturienta en el interior de un vehículo.

Una vez que llegaron al lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a la mujer y al recién nacido, a quienes trasladaron más tarde al Hospital Río Carrión de Palencia.

A través de sus redes sociales, Emergencias 1-1-2 ha felicitado a los ciudadanos y los agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Palencia por haber asistido de inmediato a la parturienta.