El MUSAC celebra su 20 aniversario con la apertura de dos nuevas exposiciones de su colección

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, acompañada del director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Álvaro Rodríguez Fominaya, y del comisario Mariano Mayer, han presentado hoy las dos exposiciones que se abrirán al público en el MUSAC mañana sábado 29 de marzo de 18:30 a 21:00 horas, con entrada libre.

La directora general ha señalado que estos proyectos “se enmarcan dentro de la programación elaborada con motivo de la celebración en 2025 del 20 aniversario de la creación del MUSAC. Con ellos queremos incidir en las líneas estratégicas del trabajo que viene desarrollando el museo en los últimos años y que nos han permitido impulsar la proyección del MUSAC, con novedosos proyectos que han sido acogidos con enorme interés”.

La primera de las exposiciones que se abren en el Museo es ‘Así como suceden las cosas, también nada sucede’ y se trata de una extensa muestra en la que, a través de 39 obras pertenecientes a la Colección MUSAC de 35 artistas nacionales e internacionales, se investigan los lenguajes utilizados en la creación contemporánea. ‘Autorretratos a través de la historia del arte’ permite ver, por primera vez en el MUSAC, siete fotografías de Yasumasa Morimura donadas por el artista japonés al museo este mismo año. Todas ellas son obras pertenecientes a la serie ‘Self-portraits Through Art History’, en las que Morimura se pone en la piel de figuras destacadas del arte occidental —Durero, Caravaggio, Rembrandt, Van Gogh, o Vigée Le Brun, entre otros—, recreando algunos de sus autorretratos más conocidos.

Con motivo de la inauguración, la entrada al museo será gratuita durante todo el fin de semana y se programarán diferentes actividades en torno a las nuevas muestras. El sábado a las 18:30 horas tendrá lugar una conversación entre Mariano Mayer, comisario de 'Así como suceden las cosas, también nada sucede', y Álvaro Rodríguez Fominaya, director del museo, en la que desgranarán las principales claves de la muestra, con entrada libre hasta completar el aforo. Además, el domingo 30 a las 12:00 y 18:00 horas tendrán lugar dos visitas guiadas a las nuevas exposiciones, para las que es necesario inscribirse gratuitamente en www.musac.es.

Una nueva lectura temática de la Colección MUSAC

La exposición ‘Así como suceden las cosas, también nada sucede’ propone revisar los vínculos y las relaciones que el arte contemporáneo establece cuando el vocabulario que emplea revela un proceso de creatividad.

La muestra reúne 39 obras pertenecientes a la Colección MUSAC en diferentes medios –fotografía, pintura, vídeo, instalación– de 35 artistas nacionales e internacionales: Iñaki Bonillas, Luz Broto, Alejandro Cesarco, Anne Collier, Jimmie Durham, Elmgreen & Dragset, Hans-Peter Feldmann, Simone Forti, Dora García, Paul Graham, Cova Macías, David Maljkovic, Loreto Martínez Troncoso, Ryan McGinley, Josephine Meckseper, Julia Montilla, Muntean/Rosenblum, Javier Peñafiel, Paul Pfeiffer, Sergio Prego, Gonzalo Puch, Ivonne Rainer, Tere Recarens, Anri Sala, Néstor Sanmiguel, Wolfgang Tillmans, Trans>Editions, Isidoro Valcárcel Medina, Azucena Vieites, Wolf Vostell, Gillian Wearing, Cerith Wyn Evans.

Hasta su clausura el 8 de febrero de 2026, la muestra se completará con intervenciones específicas realizadas por los artistas Alejandro Cesarco (Montevideo), Miriam Martín (Logroño), Antonio Menchen (Toledo) y María Tinaut (Valladolid).

La exposición, que toma su título de un verso del poeta Philip Larkin, no está dividida por capítulos ni tampoco por sectores diferenciados. Ha sido ideada como un continuo entre obras, artistas, contextos y generaciones con el objetivo de conformar una trama coral. En ella podemos reconocer dos zonas diferenciadas. Un conjunto de piezas, cuya austeridad formal y economía de medios contrasta con su reflexividad poética, y otro en el que la estrecha relación entre el tema y el lenguaje artístico empleado conquista la atención de quienes las observan.

Como una película muda, las obras exploran la posibilidad de establecer una forma de comunicación más allá del lenguaje hablado, y de descubrir nuevas maneras de aludir a la historia, la sociedad, la economía, la ficción o la afectividad.

Una importante donación del artista Yasumasa Morimura

En 2025, Yasumasa Morimura (Osaka, Japón, 1951) dona siete fotografías de la serie 'Self-portraits Through Art History' ('Autorretratos a través de la historia del arte') al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. En esta serie, Morimura se pone en la piel de figuras destacadas del arte occidental, recreando algunos de sus autorretratos más conocidos. Las siete obras se muestran junto a 'An Inner Dialogue with Frida Kahlo (Skull Ring)' ['Un diálogo interior con Frida Kahlo (Anillo de calavera)'] (2001), que ya formaba parte de la Colección MUSAC.

Yasumasa Morimura es conocido por sus autorretratos, que exploran conceptos como la identidad, la cultura y la historia. A través de la fotografía, el vídeo y la performance, Morimura recrea obras de arte icónicas, figuras históricas e imágenes extraídas de los medios de comunicación y la cultura popular, insertándose a sí mismo en estas narrativas. A menudo emplea atrezo, disfraces y maquillaje complejos y meticulosamente detallados, seguidos de un proceso de edición digital. Su obra explora en profundidad temas como la apropiación cultural, el género y los códigos de la representación visual, desafiando las concepciones tradicionales sobre la autoría y el arte, el canon occidental de la historia del arte y la mirada masculina.

La serie consta de dieciocho fotografías en las que el artista posa como Leonardo da Vinci, René Magritte, Jan van Eyck, Albrecht Dürer, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Louise Vigée Le Brun y como una de las modelos de Johannes Vermeer en un interior, entre otros.

En cada fotografía, Morimura recrea cuidadosamente una pintura famosa, a menudo adoptando el papel protagonista, al tiempo que incorpora aspectos de su propia herencia japonesa al contexto original. Estas transformaciones autoimpuestas abarcan tanto la apariencia física del artista como su vestimenta, maquillaje y fondos, elaborados todos con gran esmero.

A lo largo de su carrera, Morimura ha admitido en múltiples ocasiones la profunda influencia que las obras maestras occidentales han ejercido tanto en su práctica artística como en la cultura japonesa contemporánea. Su trabajo también refleja una comprensión más amplia de la fluidez del género y la identidad, revelando cómo la cultura y la historia a menudo son moldeadas por dinámicas de poder que determinan los códigos de representación.

'Self-portraits Through Art History' invita al espectador a reconsiderar la línea divisoria entre lo original y la apropiación, de la misma forma que resalta la complejidad de la identidad en un mundo globalizado. Las fotografías de Morimura invitan a la reflexión y ofrecen una perspectiva fresca sobre la Historia del Arte, colocando al artista en la intersección entre Oriente y Occidente y obligando al público a reevaluar los procesos de construcción de las narrativas personales y culturales, tanto en el pasado como en el presente.