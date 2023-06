La obra "Extracto" de la artista almeriense Pepa Satué Ripoll: Una etiqueta de vino de 3000 euros

La obra “Extracto”, de la artista almeriense Pepa Satué Ripoll, ilustrará la próxima añada del vino más joven de Fariña. Manuel Fariña, director general de Bodegas Fariña, ha agradecido el alto nivel de participación de un certamen ya consolidado que este año ha batido récord de participación con más de 300 obras inscritas.

La primera mención de honor ha recaído en la obra “Polígono Rojo”, del artista asturiano Julio César Quintes Ordieres, y la segunda mención de honor ha sido para la artista vasca Erika Nolte Amann, por su obra “Primarios”.

“Con Extracto –comenta la artista ganadora- he querido hacer un canto a la juventud, a la alegría de vivir y al disfrute de los sentidos, no como algo irreflexivo y fugaz, sino como algo más duradero, que vaya liberándose poco a poco, contagiándonos las ganas de más. Como recurso plástico me he servido de la geometría para contener y atemperar, en cierto modo, la vivacidad del color.” Así describe Pepa Satué la obra que vestirá las botellas del vino Primero 2023 de Fariña.

La artista, Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ya había logrado hacerse con una mención de honor en dos ediciones pasadas del Concurso (2008 y 2009).

Al acto de entrega de premios han acudido los artistas finalistas, cuyas obras formarán la nueva Exposición Temporal de Pintura “Primero 2023”, que podrá verse en el Museo Fariña de su bodega de Toro hasta finales de mayo del 2024, y en la galería de arte virtual que la bodega tiene en su página web, www.bodegasfarina.com

PRIMERO, ARTE Y VINO EN UNA BOTELLA

La relación de Primero con el mundo del arte data desde sus inicios. En el año 1995, un cliente holandés encargó por primera vez a Manuel Fariña un vino elaborado al estilo del beaujolais francés. Así nació Primero, un vino elaborado por el método tradicional de maceración carbónica, con gran potencia de sabor y aromas, cuya etiqueta se empezó a encargar a un artista. El artista holandés Van der Braak, el artista zamorano Fernando Lozano Bordell, y durante muchos años, la artista salmantina Salud Parada ilustraron la etiqueta de Primero.

En el año 2006 la bodega empezó a organizar un Concurso Nacional de Pintura cuya obra ganadora se convirtió en la nueva imagen de su vino más joven.

LA FIESTA DEL PRIMER VINO DEL AÑO

Primero es el vino más madrugador de Bodegas Fariña. Sale al mercado el tercer jueves de noviembre en medio de una Fiesta que se celebra simultáneamente en más de 1000 bares, restaurantes y vinotecas de toda España, y que tiene al público como protagonista. Probar el Primero y compartirlo en redes sociales tiene premio, ganar botellones de 5 Litros de Primero y visitas con comida maridada en la bodega.