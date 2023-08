El Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria "para la vuelta de las vacaciones”"

La Junta de Castilla y León lleva realizadas más de 400 inspecciones de control de cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que, inicialmente, han tenido un carácter “informativo” pero que, como parte del subprograma de vigilancia de oficio, comprueban la existencia de contratos por escrito, que el contrato contenga las cláusulas mínimas que determina la ley, y que se cumplan los plazos.

Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, durante "Los desayunos de Ical", donde ha explicado que en esta primera fase, se ha explicado a los diferentes agentes de la cadena el contenido de la normativa y sus recientes modificaciones, que incluyen la indicación expresa de que el precio pactado cubra el coste efectivo de la producción, así como el régimen de infracciones y sanciones, si bien se ha dejado para visitas posteriores la aplicación del régimen sancionador en caso de incumplimiento.

A este trabajo, que se realiza en coordinación con la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) dependiente del Ministerio de Agricultura, se une el que está desarrollando el Defensor de la Cadena Alimentaria, que entre los años 2019 y 2022 ha recibido 24 comunicaciones de productores de distintos sectores, fundamentalmente lácteo, frutícola y vitivinícola, para poner de manifiesto diferentes incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

No obstante, dado que la mayoría de estas comunicaciones se referían a cuestiones muy genéricas, no se llegaron a materializar como una denuncia de manera formalante el Defensor de la Cadena Alimentaria, como consecuencia de no aportar la documentación necesaria que acreditase un incumplimiento concreto.

El siguiente paso que se dará desde la Consejería de Agricultura para mejorar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria será la creación de un Observatorio cuya orden está “en los últimos trámites burocráticos”. De hecho, Dueñas ha avanzado que este Observatorio se acometerá “a la vuelta de las vacaciones", en septiembre u octubre.

“Se ha avanzado bastante con todo el sector, y estamos pendientes de que se termine el estudio de costes de ovino de leche, se presentó el de vacuno de leche, volvemos a hacer el del viñedo y este año, como novedad, vamos a hacer el de lúpulo”, señala al respecto Dueñas, quien avanzaba también que se está trabajando en el decreto de venta de cercanía para que vea la luz “en el último trimestre del año”, bajo la perspectiva de que será un “modelo positivo de venta en Castilla y León”.