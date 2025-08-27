Ocho aficionados disfrutarán gratis de la Feria Taurina de Palencia

El sorteo ‘Los Toros desde el Burladero’ determinó a los ocho afortunados que podrán disfrutar desde un lugar privilegiado los cuatro días de la feria taurina de Palencia, que se celebrará del 30 de agosto al 2 de septiembre. Los premiados son Donato Gómez Díez y Simón Becerril Rojas (30 de agosto), Isidro García Pardo y Ángel Redondo Gariel (31 de agosto), Andrés Pérez Pérez y Enrique Martín Lázaro (1 de septiembre y Luis Fernando Esteban Vallejo y Jesús Martín Duque (2 de septiembre).

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y los responsables de Diario Palentino, Jorge Cancho, y de la delegación de El Norte de Castilla en Palencia, Josune Olano, presidieron hoy el tradicional sorteo ‘Los Toros desde el Burladero’.

Celebrado ante notario, este evento, que cumple su décima edición, ofrece a los ganadores la oportunidad de vivir la feria taurina de Palencia desde un lugar exclusivo, a pie de arena, en un espectáculo que combina emoción, tradición y cercanía con el toro. La iniciativa, consolidada como una de las más esperadas por los aficionados, refuerza el compromiso de la Diputación con la tauromaquia, declarada bien de interés cultural.

Además, se seleccionaron veinte suplentes, diez de Diario Palentino y otros diez de El Norte de Castilla, que podrían acceder al burladero en caso de que los titulares no puedan asistir: José Ramón Bahillo, Luis Fernando Rodrigo, Ladislao Cano, Aitor Liquete, Blanca Huertas, Pilar Herrera, Severino Marcos, Álvaro López, Ángeles González, Luis Catalán, Sara Magdaleno, Cristina Nieto, Inés Carrera, Milagros Zamora, Rosa María Delgado, José Campillo, Nieves Arriazu, Cristina Pérez, Julio Sinde y Alfredo González.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, destacó la gran acogida de esta iniciativa, que calificó de “singular” por ofrecer una perspectiva irrepetible. “Es una oportunidad única de ver los toros desde un lugar donde no se puede adquirir entrada. Estar a la altura del toro es una experiencia impactante, que permite apreciar el tamaño y la fuerza de un animal que no se percibe igual desde otras localidades”, afirmó.

Armisén felicitó a los agraciados y celebró el incremento del cinco por ciento en los abonos de la feria taurina, atribuido a la inclusión de la goyesca y la reducción de un festejo. “Esto demuestra que la feria taurina de Palencia es la más importante de Castilla y León”, subrayó, deseando buen tiempo y la presencia de todos los toreros anunciados, incluida la esperada reaparición de Morante de la Puebla en el coso palentino.

Por su parte, Jorge Cancho, director de Diario Palentino, expresó su gratitud a la Diputación por mantener viva esta iniciativa durante una década. “Es una muestra del apoyo a la fiesta de los toros, tan denostada por algunos pero siempre respaldada por la Diputación y por nuestro medio, que se distingue por su defensa de la tauromaquia”, señaló. Cancho, con treinta años de experiencia en el callejón, describió la vivencia como “única y diferente en cada tarde”. Además, destacó la cobertura especial de su periódico durante las fiestas, con un cuadernillo de ocho páginas dedicado a los toros, donde los agraciados de este sorteo tendrán un espacio destacado.

La diputada de Cultura, Carolina Valbuena, animó a los palentinos a disfrutar de la feria “con los cinco sentidos”. “Es una experiencia para vivir plenamente, y desde la Diputación apostamos por la tauromaquia no solo con este sorteo, sino también con la promoción de la Escuela Taurina de Palencia y actividades como la clase práctica, que fomenta el relevo generacional en esta tradición cultural”, afirmó. Valbuena resaltó el compromiso de la institución con la Asociación Cultural Taurina y con cada uno de los festejos programados en torno a la Plaza de Toros.

La jefa de área de El Norte de Castilla en Palencia, Josune Olano, subrayó la expectación que genera el sorteo entre los lectores. “Las urnas siempre están llenas, lo que demuestra el cariño de Palencia por la fiesta taurina. Gracias a la Diputación, nuestros lectores están más cerca de los toros”, afirmó. Olano destacó la relevancia de esta iniciativa para acercar la tauromaquia a los aficionados y consolidar la feria como un evento clave en la región.

La feria taurina de Palencia, que comienza este viernes 30 de agosto, promete ser un punto de encuentro para los amantes de la tauromaquia, con un cartel que incluye figuras de primer nivel y la mencionada reaparición de Morante. La iniciativa ‘Los Toros desde el Burladero’ no solo premia a los aficionados con una experiencia inolvidable, sino que también refuerza el vínculo entre la ciudad, sus medios de comunicación y la Diputación en la promoción de una tradición profundamente arraigada, informa Ical.