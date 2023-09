Oliveros pregonará su "añoranza y amor" por Valladolid como gala del "vallisoletanismo" en sus fiestas patronales

“Versará sobre la añoranza y lo que pueda pensar y sentir una persona que ama su ciudad, en la que ha crecido, se ha formado y ha encontrado su vocación, aunque se haya tenido que buscar la vida para seguir en la línea de crecimiento, pero siempre llevando a Valladolid dentro y pregonando, nunca mejor dicho, el vallisoletanismo por todos los lugares”.

Adelanto que ofreció Alba Oliveros sobre el contenido del pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que tendrá lugar esta tarde a las 20.30 horas desde el balcón de la Casa Consistorial. Una pregonera que afirmó sentirse muy feliz e ilusionada tras firmar en el libro de honor de la ciudad acompañada del alcalde Jesús Julio Carnero.

“Estoy temblando, porque es un momento muy especial, así que no me quiero imaginar cómo será dentro de unas horas cuando ejerza de pregonera. Estoy eternamente agradecida y cuento las horas y los minutos, porque quiero que empiece ya. No aguanto esta espera, quiero dormir algún día ante un acontecimiento ilusionante que no me deja concentrarme en nada más", aseguró.

Oliveros detalló en declaraciones recogidas por Ical que la ciudadanía tiene que ser consciente que “he vivido aquí toda mi vida y he aprendido lo que sé en Valladolid”, por lo que alentará a los jóvenes a que “sigan sus sueños”, así como a las mujeres, para que “rompan techos”. También contará todo aquello que extraña de la ciudad, quien puntualizó que esa “añoranza no busca aburrir”.