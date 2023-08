El Ayuntamiento pone en marcha la iniciativa “Yo voy al concierto” que facilitará la asistencia de las personas con movilidad reducida a los espectáculos musicales de las fiestas de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha reunido con los representantes de Aspaym CyL, ASPACE Valladolid y la Asociación Esclerosis Múltiple Valladolid, para abordar de forma previa a su presentación los detalles de la iniciativa “Yo voy al concierto”, cuyo objetivo es facilitar la asistencia de las personas con movilidad reducida a los espectáculos musicales que se celebrarán en la Plaza Mayor, en el marco de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, de una manera ordenada y en igualdad de condiciones para todos aquellos usuarios de silla de ruedas que deseen disfrutar de los conciertos programados.

En dicha reunión, presidida por Carnero, han estado presentes los concejales de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jimémez, así como el presidente de Aspaym CyL, Ángel de Propios, y su director ejecutivo, Francisco J. Sardón; Rocío Molpeceres, José Cófreces y Alicia Mateos, en representación de ASPACE Valladolid, así como el presidente de la Asociación Esclerosis Múltiple Valladolid, Javier Tovar Carravilla, acompañado por la coordinadora de la entidad, Silvia Arnanz Villa.

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá este año de nuevo a disposición de las personas con movilidad reducida que sean usuarias de silla de ruedas el balcón principal de la Casa Consistorial, para que puedan disfrutar de los conciertos musicales que se celebrarán en los próximos días, junto a un acompañante. Se habilitarán para ello 20 plazas, cuya reserva se realizará mediante un nuevo protocolo diseñado por el Ayuntamiento, que se implementará en colaboración con Aspaym CyL, ASPACE Valladolid y Esclerosis Múltiple Valladolid, entidades que integran la Mesa de Trabajo de Personas con Discapacidad (sector discapacidad física y múltiple) del Consejo Municipal de Servicios Sociales.

Inscripciones

Así, los interesados deberán enviar un correo electrónico a la dirección yovoyalconcierto@ava.es, que se gestionará por fecha de entrada, dando prioridad a las personas que no han asistido a conciertos en días anteriores, en el que se indicará:

1. Nombre y apellidos de la persona usuaria de silla de ruedas.

2. Nombre y apellidos de la persona acompañante (solo una persona).

3. Teléfono/s de contacto.

4. Día o días de los conciertos, pudiendo elegir como máximo 4 conciertos, por orden de preferencia.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta ir completando los aforos, y se realizará de 9:00h a 14:00h el día anterior a cada concierto. Se elaborará el listado con las 20 personas con movilidad reducida y sus acompañantes, y se les llamará por teléfono para informarles y confirmar su asistencia.

El envío de este correo implica que la persona reconoce ser usuaria habitual de silla de ruedas, circunstancia que se podrá comprobar solicitando alguna prueba documental. La entrada a los conciertos se realizará desde la plaza de la Rinconada, donde habrá personal de seguridad que indicará o acompañará en el acceso hasta el balcón a las personas seleccionadas, a las que se recomienda llegar media hora antes del comienzo de la primera actuación de cada día.

Conciertos a los que se podrá acceder a través de “Yo voy al concierto”

• Sábado, 2 de septiembre: actuaciones de Vero Martín y Ana Torroja. Hora de acceso 20:45 h.

• Domingo, 3: actuaciones de Gon Abril, La La Love You y Nena Daconte. Hora de acceso 20:00 h.

• Lunes, 4 de septiembre: actuaciones de Blow y Luz Casal. Hora de acceso 20:30 h.

• Martes, 5 de septiembre: actuaciones de Freesh Boy y Rels B. Hora de acceso 20:30.

• Miércoles, 6 de septiembre: actuaciones de Pau Vegas y a continuación espectáculo electrónico internacional con tres DJ: Brian Cross, Nervo y Yves V. Hora de acceso 20:00 h.

• Jueves, 7 de septiembre: actuaciones de Megy Nikol y Lola Índigo. Hora de acceso 21.00 h.

• Viernes, 8 de septiembre: actuaciones de Ayuso, Niña Pastori y Antonio Carmona. Hora de acceso 19:30 h.

• Sábado, 9 de septiembre: actuación de Juan Laforga y Festival de los años 80. Conciertos de las bandas británicas The Christians, The Blow Monkeys y The Tony Hadley Band. Hora de acceso 20:15 h.

• Domingo, 10 de septiembre: actuación de Helena Bianco junto a la Banda de la Escuela Municipal de Música. Hora de acceso 20:00 h.