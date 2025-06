La pasión por el vino de Carlos Sobera y lo que hará cuando deje la tele y se jubile

Este pasado fin de semana la localidad vallisoletana de Peñafiel, y más en concreto su espectacular castillo medieval, sede del Museo Provincial del Vino de Valladolid, que abraza y protege a los peñafielenses y turistas que se acercan a esta Villa milenaria, acogía una singular tradición muy arraigada en la zona, que tiene que ver con la pasión vitivinícola existente a lo largo de los siglos en la Ribera de Duero: el Gran Capítulo, en este caso el número 18, de la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero.

Un acto que coincidía también con el vigésimo aniversario de la firma de los Estatutos de constitución de esta entidad creada el 13 de junio del 2005 en el Castillo de Peñafiel por iniciativa de treinta amantes del vino y su cultura, profesionales de la enología, profesionales liberales, bodegueros, alcaldes de pequeños municipios ribereños, todos ellos vinculados a la zona donde está ubicada la D. O. Ribera del Duero; cuatro provincias, Valladolid, Burgos, Segovia y Soria.

Una cofradía hermanada con FECOGA, Federación de Cofradías Gastronómicas, y las cofradías del Espárrago de Navarra y Vino de Cangas (Asturias) así como con las portuguesas, Confraría do Vinho Verde Porto y Confraría dos Ovos Moles de Aveiro, según señala su Gran Maestre, Antonio Olmedo, en su web, donde pone de relieve que estudiar, difundir, y disfrutar con la cultura del vino, en amistad y armonía, así como fomentar el consumo del vino de una forma cabal y prudente y mantener una estrecha relación con asociaciones, grupos, cofradías, entidades e instituciones similares que tengan al vino como hilo conductor y, sobre todo, como gran pasión.

Conrado Íscar recibe el reconocimiento al Museo Provncial del Vino en presencia de Roberto Díez y Antonio Olmedo Ayto. Peñafiel La Razón

Pues en este XVIII Gran Capítulo de la Cofradía se ha querido reconocer a a varias personas e instituciones por su contribución y apoyo al mundo del vino, en general, y de la Ribera del Duero, en particular. Entre ellos, Blanca Aragón, de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria; y Rosa María Palacios, de la Cofradía del Cocido con Pelotas de Torrevieja, quienes fueron nombradas Cofrades de Mérito; así como el propio Museo Provincial del Vino, representado por su director, Víctor Fernández, pero también por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar -ya que la institución provincial gestiona desde hace 25 años este espacio museístico-, por su difusión de las excelencias de los vinos de la que fuera considera como mejor zona vitivinícola del mundo en 2012.

También se nombró Amiga de la Cofradía a María Ángeles Bontigui y Cofrade de Número a Luis Madureira, Gran Maestre de la Cofradía deo Vinho do Alentejo (Portugal). Todos ellos brindaron con un vino de crianza y realizaron el juramento pertinente como manda la tradición de la Cofradía ribereña.

Si bien, el gran protagonista de la ceremonia fue el conocido presentador de televisión y empresario teatral español Carlos Sobera, que actualmente lo está petando y desde hace años con "Fist Dates" pero ya triunfó con otros programas como "¿Quieres ser millonario?", "Los mejores años de nuestra vida" o "Supervivientes".

Carlos Sobera, reconocido amante del vino, era condecorado por la Cofradía del Vino de la Ribera de Duero como Cofrade de Honor, un reconocimiento del que se mostraba especialmente orgulloso y feliz de llevar.

Carlos Sobera es nombrado Cofrade de Honor de la Cofradía del Vino de Ribera de Duero por parte de Antonio Olmedo, el Gran Maestre de la Cofradía Dip. Valladolid La Razón

No es el primer reconocimiento vinícola que recibe el popular presentador, de raíces burgalesas, ya que hace un par de años era nombrado Embajador en la feria nacional del Vino (Fenavin). Un tírtulo que como el propio Sobera reconocía, le va a las mil maravillas. Además, un año antes, Dehesa de los Canónigos, la prestigiosa bodega ribereña ubicada en la localidad vallisoletana de Pesquera de Duero, le nombraba Padrino de Honor de la Vendimia de 2022.

El presentador siempre que tiene ocasión ha salido en defensa del mundo del vino y de la importancia que tiene en el modo de vida de los españoles, así como su aportación a la economía nacional, para el desarrollo del medio rural y para fijar población.

Para Sobera, además, solo existen dos tipos de vino: el bueno y el mejor, y se decanta por el tinto, tanto los jóvenes, como los crianzas y reservas. Un producto agroalimentario que el presentador considera de relevancia social y que es ideal para disfrutar de una tapa o mantener una conversación.

Su estancia en Peñafiel fue fructífera, ya que visitó el castillo de Peñafiel en compañía del alcalde, Roberto Díez, y de la concejal de Turismo y diputada Yolanda Burgoa, quienes le contaron los enrtresijos de la fortaleza, que recientemente ha sufrido una remodelación integral de la barbacana que ahora permite a los turistas visitar de forma integral este castillo Monumento Nacional desde hace más de cien años. Sobera quedó entusiasmado de la visita y de las espectaculares vistas de todo el valle que ofrece el castillo.

Carlos Sobera visita el castillo de Peñafiel junto al alcalde Roberto Díez y la diputada y concejal de Turismo, Yolanda Burgoa Ayto. Peñafiel La Razón

Además, saboreó los ricos caldos de uva que se elaboran en la zona ribereña, y disfrutó de una cena de hermandad espectacular y copiosa en Asados Mauro, uno de los restaurantes emblemáticos de Peñafiel, con productos típicos de la zona, en la que no faltó de nada, con protagonismo para el conocido como marisco de Castilla. Desde morcilla de Burgos, chorizo frito casero, queso Flor de Esgueva que se elabora en la fábrica de Peñafiel para entrra en harina en una cena en la que no podía faltar el producto estrella de la zona: el lechazo asado churro en horno de leña de la IGP Lechazo Castilla y León acompañado de una ensalada de la casa con tomate, cebolla y lechuga típicas. El ágape se completó con un ponche segoviano, café y orujos varios.

Sobera también aprovechó para pasaer por Peñafiel y conocer el pueblo con su ya inseparable medalla colgada al cuello que le distingue como Cofrade de Honor, donde recibió el cariño de muchos vecinos que le reconocieron y quisieron saludarle e incluso hacerse una fotografía con él, a lo que el presentador accedió con mucho gusto. Ya desde su visita al castillo de la localidad se cruzó con numerosos turistas que no perdieron la ocasión de conversar y hacerse una fotografía con él.

Carlos Sobera conversa con dos personas durante su visita al castillo de Peñafiel La Razón La Razón

Y después en el propio pueblo, tras la cena de hermandad en Asados Mauro, cuando salía del restaurante para marcharse a descansar, el presentador se encontró con algunos vecinos de Peñafiel que no dudaron en acercarse para saludarle e intenar inmortalizar el momento. Es el caso de Juan Para, vecino del municipio y fiel seguidor de "First Dates", que se cruzó con Sobera mientras paseaba junto a su mujer y una amiga por el municipio, y que no se lo pensó dos veces.

"Es una persona muy agradable y me ha gustado su actitud hacia todos los que nos hemos acercado a saludarle", señala Juan a LA RAZÓN.

Carlos Sobera conversa con Juan Para, vecino de peñafiel, tras salir de la cena de hermandad en Asados Mauro La Razón La Razón

Una visita inolvidable para el presentador vasco de Baracaldo, la primera a Peñafiel aunque no a esta zona vitivinícola, ya que ya ha estado en bodegas tan emblemáticas como Vega Sicilia, en Valbuena de Duero; Cepa 21, en Castrillo de Duero; o Dehesa de los Canónigos, en Pesquera de Duero.

Según ha podido saber este periódico, Carlos Sobera quedó gratamente sorpendido con el recibimiento y el cariño recibido en Peñafiel así como por lo que pudo conocer de esta villa milenaria, conocida por su castillo medieval, pero también por su espectacular y también medieval plaza del coso donde se celebran los festejos taurinos de las fiestas patronales de agosto o la tradicional Bajada del Ángel del Domingo de Resurrección, declarada de Interés Turístico Nacional, además de conciertos musicales y otras actividades culturales e incluso deportivas.

Un pueblo, dicho sea de paso, rodeado de viñedos, conocido también por el cordero lechal al horno de leña que se asa en sus restaurantes, así como por algunas otras joyas arquitectónicas y artísticas, como la Casa de la Ribera, del siglo XVI, donde se recrea la vida en esa çépoca y después; la iglesia conventual de San Pablo, donde se encuentran los restos del infante Don Juan Manuel, conocido por sus libros moralizantes del Conde Lucanor; la iglesia de San Miguel de Reoyo, la de Las Claras o la iglesia de Santa María, sede del Museo Comarcal de Arte Sacro.

Carlos Sobera conoce muy bien Castilla y León y siempre que puede y tiene ocasión no dejar de visitar esta comunidad. Sobre todo la provincia de Burgos, por cuanrto allí tiene vínculos familiares que le unen a un pequeño municipio donde veraneaba de niño y disfrutaba del campo en libertad: Cubillos de la Losa. Un pueblo que, según ha reconocido Sobera en alguna ocasión, será donde se retire cuando se jubile para dedicarse al cultivo de la tierra.