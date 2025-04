Carlos Sobera expulsa a los dos comensales de 'First Dates' por faltarse el respeto

Carlos Sobera ha vivido tensos momentos en casi una década al frente de 'First Dates', el reality de citas de Mediaset que el próximo lunes celebrará su noveno aniversario en el access prime time de Cuatro. Anoche, el presentador vasco tuvo que intervenir en directo y obligó a los dos comensales a abandonar el programa, un hecho poco común que sorprendió a todos los presentes en el restaurante del amor del programa de la carretera Fuencarral.

NO a las faltas de respeto

La cita entre Ángel y Xiomara en 'First Dates' fue una de las más tensas y comentadas del programa. Desde el primer instante, el desencuentro fue evidente: “Estaba superincómoda, ha abierto la boca y me he querido ir desde el minuto uno”, confesó Xiomara sobre su impresión inicial. Aunque ella se presentó como una mujer segura de sí misma, “bastante valiente, extrovertida y sin miedo a nada”, esperaba a un hombre educado y atento, pero se topó con una actitud completamente opuesta. Ángel, por su parte, dejó claro su enfoque desde el principio: “No descarto encontrar el amor, pero el 99,9% es mentira, hemos venido aquí a procrear”. La falta de respeto y la incomodidad aumentaron con el paso de los minutos, hasta que Carlos Sobera se vio obligado a intervenir y poner fin a la cita: “No hay empatía entre vosotros dos, no tenéis feeling y lo estáis pasando fatal. No hay por qué continuar con esto”.

A lo largo del encuentro, la conversación se tornó cada vez más ofensiva, hasta llegar a un punto insostenible. Ángel hizo comentarios inapropiados como “En la cama soy muy malo, el terror de las nenas”, y llegó incluso a preguntarle a su cita si sus pechos eran naturales. Xiomara, visiblemente molesta, no se contuvo: “En la vida me había encontrado con una persona tan difícil de llevar, tan maleducada. Un capullo total”. El ambiente se volvió tenso y hostil, y Ángel, lejos de disculparse, respondió con otra frase fuera de lugar: “Te veo la cara, pero solo puedo mirar tus pechos”. Finalmente, Carlos Sobera puso fin a la cita y acompañó a los participantes a la puerta. Xiomara se marchó casi sin despedirse, mientras el presentador le decía: “¡Hasta luego!”. Una cita que, más que amor, dejó en evidencia la importancia del respeto mutuo.