Portia, un ejemplo de sostenibilidad, innovación, calidad y arte

En un enclave único de la localidad burgalesa de Gumiel de Izán se alza la séptima bodega de la Familia Martínez Zabala, «Portia», construida por el genial Norman Foster, y que es un ejemplo de sostenibilidad, innovación, calidad y, también de apuesta por la arquitectura y el arte.

Y es que según asegura, a LA RAZÓN, la consejera delegada grupo Familia Martínez Zabala, Lourdes Martínez Zabala, cuando «decidimos expandirnos fuera La Rioja, ante nuestra búsqueda de nuevos varietales ante el aumento de la competencia de otros países, decidimos implantarnos en otras Denominaciones de Origen (D.O.), como Navarra, Castilla- La Mancha y Ribera de Duero. Nuestra llegada a esta última fue un poco más tardía, por nuestra búsqueda de tierra, al ser para nosotros muy importante contar con viñedo propio, con el fin de lograr la calidad que buscamos en nuestros vinos, y la división en minilatifundios que caracteriza a esta D.O., provocó que este proyecto fuera el último en impulsarse». Y de la mano de la compañía vitivinícola Familia Martínez Zabala consiguieron lo que buscaban, «hacer el mejor homenaje al vino», a través de una bodega funcional, con una arquitectura espectacular, porque «como siempre decía nuestro padre», añade Lourdes Martínez Zabala, «nosotros le debemos mucho al vino, y su mejor promoción es traer a la gente a nuestras bodegas para contarles lo que es el vino».

Pero el grupo bodeguero no se conforma con eso, y a pesar de ser líderes de ventas en el mundo de gran reserva, con su vino emblemático «Faustino», buscan siempre «algo más». En este sentido, su consejera delegada recuerda los cuatro pilares del grupo son «la familia, que es la relación existente con todas las personas que nos rodean», «los viñedos, siempre queremos tener nuestra propia uva, para lograr la máxima calidad en los vinos», «la innovación, que es el futuro de la empresa, y no solo en tecnología sino también en producto, para estar a la última» y «uno muy importante, la sosteniblidad, ya que aunque ahora todo el mundo es verde, es algo que nosotros cuidamos desde el primer día, con numerosas iniciativas encaminadas a ser más sostenibles». Tal es así que el grupo cuenta con la certificación «Sustainable Wineries for climate protection (SWFCP)», que es la única y máxima certificación de sostenibilidad para bodegas.

Unos pilares encaminados a seguir creciendo y mejorando el producto. En la actualidad, la compañía vitivinícola Familia Martínez Zabala, que tiene en su ADN ser exportadores, llega a 140 países con «Faustino», y es «a dónde queremos llegar con Portia», afirma Lourdes Martínez Zabala, que en estos momentos llega a «70 países y exporta el 38 por ciento de su vino, frente al 20 de la D.O. Ribera del Duero, siendo nuestros principales mercados Alemanica, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos, México, pero estamos ampliando nuestra marca a naciones más pequeñas como Vietnam, Bahrein, los Emiratos, Sudáfrica, Costa Rica, Australia o Singapur, para hacer los vinos más atractivos». En este sentido, recuerda que este año Portia 10 meses es candidato a ser elegido Mejor Vino por Alimentos de España, después de haber obtenido su doble «Bacchus de oro».

En este objetivo de crecimiento también tiene un papel importante el enoturismo, en el que según destaca «llevamos a cabo una atractiva oferta para que la gente venga a nuestras bodegas para conocernos».

Exposición de José Manuel Ciria en Bodegas Portia Portia Portia

Por último, Lourdes Martínez Zabala hace hincapié en el amor de la familia por el arte, inculcada por su padre, al acoger exposiciones de primer nivel, como la que se desarrolla, hasta final de año, en Portia, bajo el título «Tipologías y Paradigmas», del gran pintor José Manuel Ciria, comisionada por los galeristas David Bardía y María Porto, compuesta por 36 brillantes obras de gran formato.