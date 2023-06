Los Premios de la Administración Sanitaria reconocen la labor de Jesús García-Cruces

Los prestigiosos Premios de la Administración Sanitaria, organizados por Redacción Médica, reconocieron la abnegada labor del viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, Jesús García-Cruces.

Tras recibir el reconocimiento García-Cruces agradeció al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, la confianza para asumir la viceconsejería y ha reconocido sentirse "privilegiado". "Aprendo todos los días de mi equipo directivo desde la empatía la lealtad y el respeto", subrayó, y quiso "dedicar este premio a todos y cada uno de los profesionales del Sistema Público de Salud de Castilla y León que, con su trabajo, hacen posiblee que nuestar Sanidad siga avanzando día a día y sea un referente en el marco del Sistema Nacional de Salud".

Asimismo, quiso "compartir este reconocimiento con todo el equipo que me rodea en la Consejería de Sanidad, en el Consejo de Dirección, Secretarías, Gabinetes, Comunicación… todos los que en el día a día compartimos los buenos momentos… y a veces… los no tan buenos. De ellos aprendo todos los días, gracias a ellos me siento útil, por su empatía, confianza y lealtad", destacó.

Sobre el consejero de Sanidad, García-Cruces también recordó y agradeció que "un 21 de diciembre de 2021 en pleno fragor de la variante Ómicron me llamó, y me dijo: acompáñame en este viaje… yo estaba saliente de guardia y no sabía si era que no había dormido nada o aquello era verdad, hoy es un sueño hecho realidad. Y les he de confesar que está siendo un viaje, a veces algo accidentado, pero apasionante y enriquecedor".

El viceconsejero también tuvo palabras de cariño para el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que junto a Alejandro Vázquez "consideraron unos meses más tarde que la Sanidad de Castilla y León, necesitaba, en su estructura de gestión, una Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y, ambos, nuevamente confiaron en mi para ser la primera persona en desempeñar esta responsabilidad, de lo cual me siento orgulloso y que para mí es un privilegio".

Por último, García-Cruces se acordó de su familia, a la que agradeció "su generosidad, comprensión y su incondicional apoyo, no sé si esto compensará un poco los minutos y horas que día a día me dedicáis, y a veces siento que os robo. Por ello, muchas gracias Ana".