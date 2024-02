El PSOE explicará por áreas el dinero que recibe Castilla y León del Estado "y no se está gestionando"

El PSOE de Castilla y León ha iniciado su particular movilización contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para conocer que “hace” con los fondos que recibe del Gobierno central que, en opinión de los socialistas, son más elevados que “nunca” pero que no se perciben en la calidad de los servicios públicos de la Comunidad. Y ponen como ejemplo que este año la Región ha recibido del Estado la mayor partida de las entregas a cuenta del modelo de financiación autonómica, 9.334 millones de euros.

Por ello, desde el partido del puño y la rosa acusan al jefe del Ejecutivo regional de estar "haciendo caja" y de "llenar los bolsillos de los suyos”. En este sentido, se refería a que cuando el Gobierno de España ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital y la Junta se ahorra 60 millones de la Renta Básica de Ciudadanía.

"¿Qué hace Mañueco con nuestro dinero?", es el título elegido para esta iniciativa del partido que lidera Luis Tudanca en Castilla y León, con la que los socialistas, además, pretenden "desmontar” la critica y “lloriqueo” del presiente de la Junta de que el Gobierno perjudica a la Comunidad.

"Queremos desenmascarar al presidente de la Junta y demostrar que no sabe gobernar", aseguraba este lunes la secretaria de Organización del PSOE autonómico, Ana Sánchez, Sánchez, para quien Mañueco "llora pero no ejecuta sus competencias” y avanzaba que a partir de ahora darán cada semana ruedas de prensa en las nueve provincias de la Región para explicar el dinero que se recibe por áreas y no se gestiona.

Estas comparecencias ante la prensa se completará con la celebración de asambleas abiertas con los cargos públicos en las distintas materias y con colectivos implicados y con una ofensiva en red, según avanzaba la también vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, al tiempo que reprochaba a Mañueco que esté callado y apele a la desigualdad con Castilla y León, "cuando no es así", decía.

Techo de gasto

Por otro lado, en el PSOE de Castilla y León se han referido también al techo de gasto aprobado por la Junta el pasado jueves en el Consejo de Gobierno, que asciende a 12.933 millones de euros, el más alto de la historia de la Comunidad.

Si bien, sobre este asunto, la portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, recordaba que de ese dinero, un total de 9.334 proceden del sistema de financiación autonómica. "De cada cien euros, 72 llegan del Gobierno de Pedro Sánchez”, decía, al tiempo que denunciaba que, "por primera vez, no se desglosan en este techo de gasto los ingresos".

En este sentido, explicaba que de los 12.993 millones no se conoce cuánto procede de fondos europeos, de transferencias y de ingresos de la Junta, algo que, en su opinión, es una falta de transparencia, y se debe a que el sistema fiscal de Castilla y León "es un fracaso de recaudación, injusto donde no pagan los que más tienen”.

"No quieren reconocer que con Sánchez a Castilla y León le va bien y cada año tiene más recursos”, finalizaba.