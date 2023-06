Puente contraataca: "Ronaldo no hace autocrítica y echa la culpa a todos los demás"

Continúa la guerra abierta entre el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el propietario del principal club de la ciudad, Ronaldo. Y todo a tenor de la rueda de prensa de este pasado lunes donde el exjugador brasileño, aunque asumía errores en el descenso del Real Valladolid a segunda división -el segundo con él como presidente- hacía poca autocrítica para repartir culpas a un sector de la afición, a la prensa y al propio alcalde declarando que "en cuatro años no ha hecho absolutamente nada por el club".

A lo largo del día, Puente ya mostró su incredulidad ante este "palo", primero vía twitter, luego en declaraciones a la prensa y ya por la noche al acudir a los dos programas deportivos de máxima audiencia, "El Larguero" de la Cadena Ser y "El Partidazo" de la Cadena Cope. "Ha sido una falta de respeto a la afición muy lamentable, no ha habido ninguna autocrítica sino que la culpa ha sido de todos. No sabe asumir responsabilidad y ha echado balones fuera", ha argumentado.

Facturas de Ronaldo a un alcalde en funciones y que previsiblemente dejará de serlo el próximo 17 de junio, por lo que ha reprochado en los micrófonos de ambas cadenas, que en el último partido del Getafe le sacaran de su puesto en el palco. "Por primera un alcalde no se sienta en el el sitio que le corresponde. Me han sometido a una humillación muy fea. Hoy ha intentando ponerme en la picota pero solo ha conseguido enfadar más a la afición".

"Yo no ficho ni entreno ni salgo a jugar, yo no tengo responsabilidad en la marcha deportiva del club", ha dicho Puente, que a lo largo de la temporada ha sacado la cara por el Real Valladolid en redes sociales quejándose ante injusticias arbitrales, ante el silencio de la propia directiva del club,

"Es una cortina de humo sobre lo que está pasando y deja un aviso sobre la mesa al próximo alcalde como una especie de chantaje. El gran problema es que no sabe bien donde está. No sabe ni en el país en el que vive ni en la ciudad en la que ha aterrizado y lo que ha pretendido él no es posible. No le puedo regalar el estadio ni se lo puedo ceder durante 50 años y asumir yo los costes. Y el Ayuntamiento ha puesto cinco millones que han ido al club. Lo que haya hecho el club, no tengo constancia", ha explicado en la Ser.