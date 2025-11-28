Repulsa a la última agresión a un sanitario en Sepúlveda

Las agresiones al personal del sistema público sanitario de la comunidad crecieron el pasado año un 30,9 por ciento con respecto a 2023 hasta las 1.062, con 501 trabajadores agredidos en Atención Primaria -de ellos 226 en centros rurales y 275 en urbanos o semiurbanos-, así como 550 en hospitales y once en otros ámbitos, según se recoge en la última Memoria de la Fiscalía, en la que se revela también que las mujeres agredidas representan el 83 por ciento del total.

Una realidad "sobrecogedora" y que preocupa sobremanera porque no deja de aumentar, en palabras del fiscal jefe de Castilla y León, Santiago Mena.

La última agresión a un profesional sanitario se ha registrado en el centro de salud de Sepúlveda, en la provincia de Segovia, y esta mañana se ha celebrado un acto de condena a la que ha asistido el erente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Luís Gómez de Montes, acompañado por miembros del equipo directivo y profesionales del centro.

También acudieron todos los delegados de prevención.