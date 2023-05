El rinoceronte lanudo que campó por Burgos en el Pleistoceno superior

El rinoceronte lanudo vivió en Burgos durante el Pleistoceno superior. Así se ha desvelado en la publicación de un artículo en la revista de impacto "Earth and Environemental Science Transactions of the Royal Society of Edimburg", a cargo del profesor de la Universidad Isabel I, Diego Arceredillo, en colaboración con Carlos Díez Fernández, de la Universidad de Burgos, y de Jesús Frabcisco Jordá Pardo, de la UNED.

A lo largo de este artículo se presentan los resultados de un estudio paleontológico en el que se analizan los restos de rinoceronte lanudo, "Coelodonta antiquitatis", que fueron recuperados en la cueva burgalesa de La Mina, cerca de la localidad de Hortigüela.

La Mina es uno de los yacimientos clásicos de la prehistoria burgalesa junto a Cueva Millán y La Ermita. Unos yacimientos, que completan sus registros con especies como el oso pardo, la hiena de las cavernas, el rebeco o el lince, junto con varias piezas de industria lítica realizadas en cuarzo y cuarcita.

Gracias al descubrimiento de varias pieza dentales de rinoceronte lanudo y a su datación a través de la racemización de aminoácidos, se ha podido datar una fecha: 52.500 años, la más antigua de esta especie para el Pleistoceno superior.

Un registro que conlleva importantes implicaciones para entender la ruta de acceso a la meseta castellana, no solo de esta especie, sino también de los diferentes grupos humanos que habitaron estas tierras y que ha permitido definir una nueva ola migratoria no descrita anteriormente. A partir de ahora La Mina puede ayudar a los investigadores a completar los movimientos migratorios de esta especie a lo largo del Pleistoceno medio y del Paleolítico superior en la Península Ibérica.