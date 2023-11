Roberto Simón, CEO de Grupo Oregón: "Impulsaremos un plan de crecimiento por todas las provincias de Castilla y León"

El CEO deGrupo Oregón, Roberto Simón, es un referente del mundo empresarial. Su compañía, recibirá este año la Medalla de Oro de los Premios de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia en su 50 aniversario, un reconocimiento que dedica a su padre, como “el origen de todo”. Asegura en esta entrevista a Ical, que su objetivo es “seguir peleando mucho e impulsar un plan de crecimiento por todas las provincias de Castilla y León”. La compañía es parte de la memoria colectiva palentina desde la década de los 80 pero poco a poco, con el paso de los años y el negocio ya asentado, ha ido buscando nuevos nichos de mercado a través de una diversificación que les ha permitido abrir oficinas y puntos de atención al cliente en todo el territorio nacional e incluso con dos sedes en Latinoamérica. Se trataba en sus orígenes de una empresa de carpintería y muebles de cocina. Ahora, ofrecen soluciones, servicios de diseño e instalación, construcción y acondicionamiento integral de viviendas, promoción y asesoramiento de energías renovables. Su plantilla está conformada por 800 personas de las que 160, trabajan de manera directa en las oficinas centrales de Palencia. Su previsión es superar los 1.000 empleados entre 2023 y 2025 para cumplir con uno de sus objetivos como es poder ofrecer oportunidades a palentinos que tuvieron que dejar su tierra por motivos laborales.

¿Cómo nació Grupo Oregón?

Comenzamos en 1985 a través de mi padre y su socio que abrieron una pequeña tienda de carpintería y muebles de cocina. Más tarde amplió a electrodomésticos y reformas del hogar. A partir del 2008, con la liberación del sector energético una gran multinacional se puso en contacto con nosotros para que pudiéramos distribuir sus servicios y atender a sus clientes en Palencia. Así es como comenzamos con la distribución y comercialización de electricidad y gas. Abrimos nuevas oficinas y así llegamos al día de hoy que tenemos más de 45 oficinas en España, servicios de atención al cliente en centros comerciales y una red de comerciales. De hecho, en total la plantilla supera los 800 empleados.

¿Por qué se han especializado en energías renovables?

Era la evolución natural. Con el paso del tiempo derivamos hacia las energías renovables y dimos una solución al cliente de contratar la luz, el gas, las placas solares o ponerle el cargador de vehículo eléctrico. Además, en la tienda de cocinas podemos cerrar el abanico completo con una reforma de carpintería o fontanería. Todo lo que vaya con enchufe es nuestra especialidad.

¿Hay más opciones en su cartera de servicios?

Sí, desde 2014 nos centramos también en el desarrollo de software para dar solución, lo primero, a nosotros mismos en nuestro propio crecimiento y a las necesidades que nos generó el crecimiento. Creamos nuestro propio desarrollo tecnológico con uno de los productos estrella como es el control laboral. Ahora estamos todos muy acostumbrados a fichar pero en 2016 fuimos pioneros al desarrollar una aplicación móvil que permitiera registrar las jornadas de los trabajadores. Ahora es obligatorio pero cuando se aprobó la ley ya estábamos muy bien posicionados en el mercado y actualmente miles de trabajadores lo usan en su día a día para fichar.

¿Cómo ha sido la diversificación desde la creación de Grupo Oregón?

En este momento podemos desde hacerte una vivienda, hasta el registro del domicilio o la firma digital. Este servicio empezamos a ofrecerlo en 2017. Durante la pandemia tuvimos un gran pico de demanda porque teníamos una herramienta que ya en su momento funcionaba muy bien y que además era muy práctica y sencilla de contratar. Es cierto que antes del COVID no había esa necesidad y la verdad es que la pandemia “ayudó” a homogeneizar ese tipo de servicios que ofrecíamos.

¿Cómo recibieron el anuncio de que su empresa recibiría el máximo galardón de la Cámara de Comercio?

Nos hizo mucha ilusión porque además llegó en una semana muy especial para nosotros ya que éramos el patrocinador oficial de la carrera contra el cáncer que tuvo mucha aceptación y fue una enorme alegría. Un reconocimiento al trabajo realizado durante tantos años. Se lo quiero dedicar a mi padre porque él fue el origen de todo.

¿Cuándo descubrió que quería seguir sus pasos?

Desde bien pequeño. Ya cuando tenía diez años pasaba muchas horas en la empresa porque me gustaba mucho y en las campañas de navidad ayudabaa vender consolas o videojuegos. Siempre me ha gustado vender, estar con el cliente o atender. Ahora, al dirigir una empresa más grande ya no puedo estar tanto en contacto directo con el cliente pero lo echo de menos. Para mi es lo mismo vender una placa solar de 10.000 euros que una plancha de 600. Siempre me ha gustado vender.

¿Grupo Oregón lleva el nombre de Palencia por todo el territorio nacional?

Sí, de hecho dentro del mercado y nos conocen como “Oregón los de Palencia” o “Roberto el de Palencia”.

¿Por dónde pasan los planes de futuro de la compañía?

Estamos viviendo un momento muy bonito. Este año finalizó el acuerdo con la multinacional con la que trabajábamos y ahora estamos con Repsol así que el objetivo es seguir peleando mucho e impulsar un plan de crecimiento por todas las provincias de Castilla y León.