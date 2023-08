¿Sabe que el buzón más antiguo de España está en un pequeño pueblo de 1.600 habitantes?

Cada vez son menos los buzones que se pueden ver en toda España. Y algunos e ellos ya han pasado a ser usado como ornamento decorativo o patrimonial. Los nuevos tiempos y el hecho de que cada vez se envíen menos cartas tienen la culpa. Y estamos hablando de un "invento" que no tiene tantos años, concretamente unos 250 aproximadamente.

Hasta el año 1763 no existían en España y se entregaban en mano al encargado del correo para su entrega en destino. Pero a partir de este año, una disposición oficial animaba a "abrir un "agujero o reja en todas las Hijuelas o Verdes, por donde se puedan echar las cartas, sin que se puedan recibir en mano". El objetivo estaba claro. No estar pendiente del "cartero" de entonces si uno no se hallaba en su casa.

El buzón más antiguo de España en Mayorga (Valladolid) Ayto. Mayorga

Pero, a todo esto, ¿en qué lugar se encuentra el buzón más antiguo de España? Pues debemos viajar hasta la provincia de Valladolid, concretamente a Mayorga y a una casa particular, concretamente un edificio reformado de estilo barroco del siglo XVIII. Allí se puede contemplar la siguiente inscripción "Coreo/Ano de (MDCCXCIIII).

Nadie conoce el origen de este buzón. Hay que recordar que esta localidad vallisoletana era un centro neurálgico de Castilla y en una ruta de comercio que trascurría entre Medina de Rioseco y Venta de Baños, y ahí puede despejarse este misterio.

Fachada de la vivienda donde se encuentra en buzón Ayto. Mayorga

Pero a parte de este curioso buzón, Mayorga merece una visita para conocer por ejemplo, el rollo del siglo XVI, las iglesias de Santa María de Arbas o las de Santa Maria y El Salvador o el Museo del Pan, más moderno y gestionado por la Diputación de Valladolid, donde se da a conocer sus variedad, procesos de elaboración así como su presencia en otras culturas y su evolución a lo largo de la historia.