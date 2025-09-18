Salamanca acoge del 26 al 28 de septiembre la tercera edición del festival Tire Pro Fest con una exhibición de freestyle como estreno

Salamanca acogerá del 26 al 28 de septiembre la tercera edición del festival Tire Pro Fest, un proyecto impulsado por Grupo Andrés, con la colaboración de la Diputación salmantina, que aporta el Recinto Ferial para su ubicación, con la novedad más destacada de una exhibición de freestyle. El objetivo, según explicó el presidente de la institución provincial, es que se consolide “como referente nacional e internacional dentro del mundo del neumático y el motor”.

“Se trata de un grandísimo evento que vuelve a poner en valor la ciudad y el Recinto Ferial, con el mayor festival del mundo del motor, con marcas y pilotos de primer nivel. Después del gran éxito de Salamaq, hoy podemos estar orgullosos de este evento de referencia”, manifestó Iglesias en declaraciones recogidas por Ical en la Sala de Comarcas del Palacio de la Salina. Por cierto, según sus datos, la anterior edición contó con “gran acogida de público”, con más de 25.000 asistentes durante los días del evento.

El festival consta de tres días destinados a fans y profesionales del neumático y motor, donde se reunirán pilotos de diferentes modalidades como Gerard Farres, Víctor López, José Manuel de los Milagros, Joan Pedrero, Fidel Castillo, Juanan del Fresno, Meri Bernal, Jose Ángel Cuadrado, Sara García, Alba Sánchez o Sergio Verdugo, junto a marcas de primer nivel en torno al mundo del neumático. Junto a esto, y por primera vez en Tire Pro Fest se organizará el IFreeStyle Internacional de la mano de pilotos como Brice Izzo, Paul Manesse y otros pilotos de talla internacional, donde se podrá disfrutar de acrobacias y saltos imposibles.

Tire Pro Fest se organiza en tres bloques temáticos. Por un lado, jornadas para dar a conocer las tendencias e innovación en movilidad y charlas de la mano de grandes profesionales; además de exposición de vehículos y neumáticos de todas las gamas, y, por último, exhibiciones y shows, organizados en diferentes momentos de un completo programa.

Entre los ponentes de las jornadas de movilidad figuran emprendedores del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León; y el Teniente Juan Ramón María Marcos, Jefe de destacamento de Tráfico de Ciudad Rodrigo. Las charlas ofrecidas a lo largo del evento contarán con grandes profesionales del mundo del motor como Víctor López, piloto de motociclismo ganador del Manx GP de la Isla de Man, Domingo Ochoa, CEO de la marca española de superdeportivos GTA Spania, Ángel Campos, piloto stunt de referencia en España, José Santos, ingeniero en la categoría de GTs de Porsche Motorsport o Javier Sendín, mejor mecánico de

España.

Además de las charlas y coloquio sobre tendencias en movilidad, habrá una mesa redonda formada por jóvenes universitarios como Mario Saiz, Álvaro Andrés Vázquez, Carolina Tank, Diego González y Paula Saucedo, que forman parte de los equipos universitarios de competición en el mundo del motor en categorías como Formula Student o Moto Student.

En el apartado de exposición, a lo largo del evento se podrá disfrutar de múltiples exposiciones de neumáticos de las principales marcas, como Michelin, Hankook, Pirelli, Good Year, General Tire y Vredestein; así como vehículos clásicos y modernos, entre las que destacan Mercedes, Bentley, Maserati, Ineos, BMW, Lotus, Harley-Davidson, entre otros. También muestras de diferentes colecciones como la del Museo de automoción de Salamanca, el Museo de la Moto de Santa Marta o la muestra Privada de clásicos de Grupo Andrés.

Además, Tire Pro Fest contará a lo largo del programa con exhibiciones donde poder disfrutar de impresionantes pruebas de habilidad y destreza en pista como la ‘Master Class 4x4’ ofrecida por Masía Pelarda, principal centro off road de España. Enduro a cargo del piloto Gerard Farres, subcampeón del Dakar 2022 con más de 10 participaciones en esta competición. Pan America Show por Joan Pedrero, piloto con más de 13 participaciones en el Dakar. Buggie Show a cargo del Ahúja Racing liderado por Fidel Castillo. Stunt Show liderado por José Ángel Cuadrado. Dakar Show por Sara García, primera mujer en finalizar el Intercontinental.

Rally Show liderado por Alba Sánchez. GT show por José Manuel de los Milagros. Raid Show por el piloto embajador de Suzuki Toni Povedano. Un Show liderado por los stuntriders Juanan del Fresno y Meri Bernal y un Circuito de pit bikes capitaneado por Sergio Verdugo.

El programa del evento se completa con diferentes experiencias gastronómicas, en la que poder tomar un descanso, gracias a los diferentes food trucks repartidos por el evento, exhibiciones de baile de la mano del grupo de baile urbano Oasis, animación callejera y sesiones de DJ al atardecer en el área de descanso.

El festival acogerá igualmente otros atractivos como una ruta motorista por la provincia de Salamanca, un Paseo Solidario con coches de alta gama promovido por GT Drivers para niños y familiares de Pyfano, Aviva y otras entidades solidarias que quieran sumarse; y el concurso de clásicos Autobest by Vredestain, donde se rendirá homenaje a los coleccionistas y propietarios de vehículos clásicos para premiar su pasión y dedicación.

Según finalizó Iglesias, “Tire Pro Festes más que un evento internacional en torno al mundo del neumático, es una oportunidad para conocer Salamanca, su patrimonio y gastronomía junto al mundo del automovilismo y la movilidad”. La cita, organizada por Agencia 51, Grupo Andrés y Diputación de Salamanca, cuenta con el patrocinio de Michelin, Hankook, GoodYear, Pirelli, General Tire, Vredestein, Astara Retail, Harley-Davidson, y El Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León.