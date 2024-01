El PP de Segovia incidirá en la formación para alcaldes y la defensa de la igualdad entre españoles

El Partido Popular de Segovia ha aprobado en la reunión de su Comité Ejecutivo Provincial la programación de actividades para los próximos meses, donde destacan la formación para alcaldes y concejales y continuar con la defensa de la igualdad entre españoles.

La Presidenta del PP, Paloma Sanz, ha subrayado que “el traspaso de las competencias exclusivas de inmigración a una sola Comunidad y a un partido que calificaban de xenófobo, la Ley de amnistía o de impunidad para sus socios y el ataque a la independencia judicial son tres de los hitos que hacen peligrar la igualdad entre españoles”.

Para la líder de los populares segovianos, ahora mismo solo existe una alternativa y esa es la que propone el Partido Popular “con una política de concordia, de unidad y de buenos resultados y no es solo ni principalmente oposición al sanchismo, el PP es la alternativa en la que confían cada día millones de españoles”. En esta misma línea, la Presidenta de los populares ha hecho hincapié en que “el PP no callará y plantará cara a un Gobierno que se ha convertido en un problema para el país, y al que vemos muy nervioso por haber perdido el respaldo social en la calle tras atacar la igualdad, con la ley de amnistía, a cambio de siete votos. No vamos a callarnos, nos quieren en silencio, pero el proyecto del PP es más necesario que nunca”.

Paloma Sanz ha querido hacer suyas las palabras de los alcaldes que el otro día protagonizaron un acto por la igualdad en la Sede del PP, asegurando que “los servicios públicos y la igualdad de los españoles ante la ley no pueden ser moneda de cambio para blindar la Presidencia de Sánchez”, denunciando además que “el Gobierno ya no sitúa el interés general por encima de todo y antepone las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando en cada momento”.

En este sentido, al igual que los regidores segovianos del PP, ha querido ratificar su rechazo absoluto a la Ley de Amnistía, recordando que no existe terrorismo bueno y reclamando, de forma expresa, que todo acto terrorista sea investigado y condenado.

En esta misma línea, Paloma Sanz ha advertido que modificar o derogar el Código Penal a la carta para beneficiar a determinadas personas es una forma de corrupción política que perjudica la confianza en las instituciones y crea un sentimiento de agravio e injusticia en la población. Y también ha solicitado activar todos los recursos políticos y jurídicos para que la acción ejecutiva, legislativa y judicial a nivel nacional no se ponga al dictado de los partidos independentistas.

Durante el Comité Ejecutivo del PP, en el que su Secretario Provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha dado cuenta de la actividad del último mes, el Secretario Autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez y el Vicepresidente del Senado, Javier Maroto, han analizado la concentración del domingo en Madrid y la movilización de la sociedad.