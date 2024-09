Serrano da la cara por Soria: «es una tierra de oportunidades»

A pesar de las desafortunadas declaraciones de la socialista Esther Peña, portavoz del PSOE, y de la ministra Pilar Alegría, esta semana comparando el cupo catalán con las ayudas a la fiscalidad diferenciada para empresas y autonómicos que reciben las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, que han puesto en pie de guerra a estas zonas, el PP de Soria seguirá trabajando para conseguir que el Gobierno de Sánchez abra la mano y permita a estas zonas despobladas aplicar el máximo de las deducciones concedidas por la Unión Europea.

Así lo aseguraba este sábado el presidente del PP soriano, Benito Serrano, en un acto de partido que contó con la presencia de Cuca Gamarra, secretaria general del PP de Feijóo, así como del secretario regional del partido, Francisco Vázquez, o las consejeras Isabel Blanco y Rocío Lucas, mientras recordaba que en este empeño lleva tiempo trabajando, como se demostró en la presentación de una iniciativa parlamentaria en el Congreso para la adopción efectiva e inmediata de las ayudas de finalidad regional para estas tres provincias.

O también en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde se aprobaba en febrero una proposición no de ley para elevar las ayudas de funcionamiento, una propuesta que salió adelante con los votos del Partido Popular y los votos de Sumar aunque con la abstención del PSOE y también de algún soriano del Partido Socialista, «que cuando era presidente de la Diputación nos hablaba de otras cosas», decía, en alusión a Luis Rey.

Respecto a las declaraciones de Esther Peña y Pilar Alegría, sobre las ayudas al funcionamiento, aseguraba que «es un insulto» a todos los que están peleando por que esta tierra revierta esta situación y esta situación.

«No me gusta que Soria forme parte de eso que llaman la España vaciada, porque Soria es una tierra llena de oportunidades, compromisos y potencialidades que tenemos que explotar. Y cuando a mí me hablan de vaciado, me hablan de algo peyorativo», decía.

Por ello, llamaba a trabajar en positivo y pedía a los demás, en referencia al PSOE, que dejen de favorecer a otros territorios porque en la provincia de Soria y en Castilla y León «no estamos pidiendo ningún privilegio», finalizaba Serrano.