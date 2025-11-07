Ni Sevilla ni León, las vidrieras más antiguas de España están en este monasterio

Un mundo de imágenes. Con el color como característica fundamental. Para ofrecer luz. Joyas que florecieron en la Edad Media en algunos edificios religiosos y que hoy sobreviven causando todavía admiración a los visitantes que se acercan a contemplarlas, Estamos hablando de las vidrieras, una ventana de vidrio de colores, especialmente colocadas en iglesias y catedrales, muchas de ellas centenarias.

Y las hay de distintos tipos, como históricas, góticas o contemporáneas que ya se han ido ubicando en distintos edificios actuales como un artificio decorativo. Son tres las catedrales donde las vidrieras adquieren un protagonismo especial. La de León, de estilo gótico, es la que cuenta con el mayor número al sumar un total de 737 elementos. También en Castilla y León destaca la catedral de Burgos, en especial su rosetón de Sarmental y alguna vidriera que se puede ver en distintas capillas. Y la monumental seo de Sevilla cuenta con uno de los conjuntos más extensos y homogéneos de España.

Pero la colección de vidrieras más antiguas de España no se encuentran en ninguna de estas catedrales, sino en un monasterio que se encuentra en Burgos. Nos estamos refiriendo al de Santa María La Real de las Huelgas, conocido como Las Huelgas, una congregación de monjas cistercienses de San Bernardo, que fue fundado en 1187 por el rey Alfonso VIII de Castilla y su esposa Leonor de Plantagenet.

El edificio religioso se encuentra en la misma capital burgalesa, cerca del río Arlanzón. Considerado Bien de Interés Cultural, en el año 1199 fue convertido en la casa madre de los monasterios femeninos de Castilla y León. A lo largo de los siguientes años, en este monasterio se llevaron a cabo ceremonias importantes como las de proclamar reyes y armar caballeros, como Fernando III El Santo, Eduardo I de Inglaterra u Alfonso XI de Castilla. También fueron coronados aquí los reyes Alfonso XI y su hijo Enrique II de Trastámara. En la actualidad este monasterio se encuentra gobernado por monjas cistercienses.

Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas Turismo Castilla y León

Y cuáles son las razones que hacen especial a este emblemático monumento patrimonial. Pues en la sala capitular nos topamos con las tres vidrieras más antiguas de España, que representan las figuras de San Pedro, San Pablo y San Juan. Y en el oratorio se encuentra una vidriera de una Virgen con el niño. De mucho colorido en las vidrieras se representan las figuras alargadas de San Pedro, San Pablo y San Juan, y una de la Virgen con el Niño y se data su construcción a principios del XIII, coincidiendo con la transición al gótico.

Y otro detalle que llama la atención de este monasterio son los excepcionales sepulcros con los que cuenta. Una de las razones para impulsar la construcción de este monasterio por parte de Alfonso VIII fue el de convertirlo en un Panteón de Reyes y dio órdenes para ser enterrado aquí junto con su esposa. A lo largo de la iglesia se puede ver un gran número de panteones reales, pero que con la invasión francesa sufrieron un expolio por parte de las tropas napoleónicas.

Interior de la iglesia con los sepulcros reales Turismo Castilla y León

En la nave del Evangelio nos encontramos con el sepulcro de Enrique I de Castilla, muerto a los 13 años al caerle una teja encima. Era el hijo de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. Otro que llama la atención es el de Fernando de la Cerda, hijo de Alfono X en Sabio, y que fuera heredero al trono. El único que se encontró intacto y sin saquear y de que se pudieron recuperar piezas de vestidos mediavales.

Muy llamativo también, el de Leonor de Castilla, reina de Aragón, de fines del siglo XII, de estilo románico. Y el sepulcro que contiene los restos de Alfonso VIII de Castilla se encuentra al lado del de sus esposa, Leonor de Plantagenet, formando un conjunto aunque está compuesto de dos sepulcros, y hallándose ambos en la nave central de la iglesia del monasterio de las Huelgas, colocados al principio del coro. Ambos sepulcros, de piedra caliza policromada, se encuentran colocados sobre un podio de forma cuadrada, realizado en piedra.

Un monasterio emblemático y que forma parte de la Historia de España y que bien merece una visita si uno se acerca hasta Burgos.