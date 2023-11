El PP llama a los socialistas contrarios a la amnistía a "no ser cómplices del narcisismo de Sánchez"

El Partido Popular de Segovia muestra su "rotunda" oposición a la Ley de Amnistía que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez "paraperpetuarse" en el poder, mintiendo a todos los españoles y sobre todo a sus votantes, a los que aseguró que nunca cedería ante los independentistas”.

La presidenta de los populares segovianos, Paloma Sanz, destaca la iniciativa del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en defensa de los intereses de los castellanos y leoneses llevando ante el Tribunal Constitucional los acuerdos sobre amnistía y presentando un recurso contencioso-administrativo contra las medidas financieras y económicas.

"Estamos viviendo una crisis sin precedentes en nuestra historia y esta situación tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez”, denuncia, mientras hace suyas las palabras de Feijóo en las que advierte de que están cambiando nuestro Estado de derecho por una nación de ciudadanos de diferente categoría: una élite política "que se intercambia prebendas sin estar sujeta a las leyes y el resto de españoles, a lo que esa elite considera de segunda división”.

Desde el PP de Segovia recuerdan también que siempre han gobernado los partidos que ganaron las elecciones, aunque no tuviesen mayoría absoluta, y que ha habido formaciones independentistas con exigencias a las que no se les daba todo lo que pedían y presidentes que defendían el interés general. “Es Pedro Sánchez quien está pisoteando el esfuerzo de las personas, de las familias, de los trabajadores y de los empresarios segovianos”, lamenta,

Por todo ello, Sanz pide a los socialistas de Estado que no están viendo con buenos ojos los acuerdos y la cesiones de Sánchez a los independentistas y separatistas y que esperan que recapacite para no llevar a nuestra democracia hacia la ruina más absoluta, que no sean cómplices del narcisismo de su líder, que miren por los intereses de los españoles a los que están abocando a pagar la fiesta de los independentistas.