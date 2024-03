Soria suma un servicio asistencial más con las farmacias rurales

Los farmacéuticos de la provincia de Soria se han convertido en cinco años en un servicio asistencial para la población más envejecida. Ellos contribuyen, a través del proyecto de adherencia terapéutica, a que los más mayores del inhóspito medio rural soriano puedan permanecer en sus hogares y evitar ser institucionalizados o residir en otro lugar que nada tiene que ver con sus raíces.

Visitación Mateo Crespo acude como cada lunes a la farmacia de Valdeavellano de Tera para recoger las medicinas para su marido, un paciente crónico y polimedicado. La farmacéutica de la localidad, Elvira Sal del Río, le ha organizado en su estuche las pastillas que debe tomarse según la pauta que le marca su médico. Los farmacéuticos del medio rural soriano han incorporado a sus labores el sistema personalizado de dosificación de medicamentos, informa Ical.

El Servicio de Adherencia Terapéutica está dirigido a pacientes dependientes del medio rural y está financiado por los Servicios Sociales de la Diputación, que trata de optimizar el uso de la medicación en los residentes más vulnerables del medio rural.

Elvira Sal del Río que es también vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Soria, detalla que el proyecto pionero, que arrancó en 2018, ha sido repicado en otras provincias de la Comunidad y se ha alzado con varios premios por su carácter innovador, social y asistencial.

Actualmente participan en el proyecto 22 de las 47 farmacias de la provincia, que han prestado el servicio a 77, 92 y 98 pacientes durante los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente. Durante este año la previsión es llegar a cubrir las necesidades de 100 pacientes. La media de edad de los pacientes beneficiarios es de 85 años y el 38 por ciento de los casos tienen reconocido un grado de dependencia y-o discapacidad.

Sal del Río explicó que durante el primer año de presentación del servicio, se observó un descenso del 80 por ciento de los ingresos hospitalarios; duplicando los pacientes con conocimiento óptimo de su tratamiento y triplicando el grado de adherencia a los mismos, resultados que han ido reproduciéndose año tras año con cifras similares.

“La mayor parte de la población rural padece enfermedades crónicas, está envejecida y son pacientes polimedicados. Muchos de ellos cumplían mal adherencia terapéutica, es decir que el tratamiento no era no era el correcto, muchas veces se veía pues que no tomaban la medicación a la hora indicada o muchas veces se les olvidaba”, relata.

El proyecto persigue que tomen bien la medicación, cuestión que da tranquilidad a los hijos que viven fuera; rebaja la cifra de ingresos en residencias; y permite que los más mayores sigan viviendo con calidad de vida en su pueblo de origen. La confusión a la hora de tomar los medicamentos es una tónica general en muchos casos, bien por padecer un deterioro cognitivo o porque son tantas pastillas las que deben ingerir que las tomas pueden llegar a ser caóticas.

El Servicio Profesional de Adherencia Terapéutico (SPD) está dirigido a aquellas personas con mayores dificultades en cuanto a la toma de su medicación, según explica la diputada del área de Servicios Sociales de la Diputación, Laura Prieto, quien detalla que el 80 por ciento de las personas mayores del medio rural no tienen un correcto acompañamiento familiar.

“Un 40 por ciento de los residentes en el medio rural viven en localidades que no tiene oficina de farmacia o botiquín, donde el médico pasa consulta tres días a la semana o menos y la media de medicamentos por paciente puede superar los nueve fármacos. En muchas ocasiones son los agentes sociales (Ceas) los que derivan a los pacientes en las farmacias para su inclusión”, indica.

En este escenario la percepción de la utilidad del proyecto es enorme para todos los agentes implicados, desde las farmacias participantes y los pacientes beneficiarios hasta el personal médico y los agentes sociales, que en muchos casos son los que derivan a los pacientes a las farmacias para su inclusión.

Los pacientes perciben un acompañamiento profesional más continuado, aumentando su seguridad y optimizando el uso de su medicación. Este soporte adicional puede ser el determinante para evitar la institucionalización de los pacientes, por lo que se puede considerar que la farmacia contribuye a la fijación de población y trabaja en la lucha por el gran problema de la despoblación que sufre las zonas rurales.

“Como farmacéuticos comunitarios, tenemos una gran responsabilidad desde nuestro puesto de trabajo. Somos el profesional sanitario más cercano y accesible para el paciente, y por competencias y funciones tenemos un papel relevante en el ciclo asistencial, pudiendo influir directamente en la percepción, conocimientos y habilidades de los pacientes con respecto a sus patologías y tratamiento”, subraya la farmacéutica.

Tener un protocolo de trabajo y planes de actuación definidos para la elaboración de los SPD facilitan en gran medida su aplicación e incorporación de esta forma de trabajar en la práctica habitual de las farmacias, ayudando en la detección, valoración y seguimiento de pacientes con problemas de cumplimiento terapéutico.

“El medicamento menos eficaz es aquel que no se toma y solo un paciente implicado y bien informado será aquel que tome la medicación prescrita en la dosis, el momento y el modo correcto. Por ello, el trabajo del farmacéutico para que el paciente se haga consciente de su enfermedad y de la importancia de cumplir su tratamiento es fundamental”, precisa para agregar que el único sanitario que está presente de forma permanente en la vida de los vecinos del medio rural son los farmacéuticos.

El proyecto obtuvo una valoración de nueve sobre diez en una encuesta de satisfacción realizada entre los pacientes beneficiarios. El Colegio de Farmacéuticos y la Diputación estudian la posibilidad de brindar la posibilidad de participar a los ayuntamientos en este proyecto para lograr incorporar a la mayor población residente del medio rural.